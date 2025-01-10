В то же время спрос на специалистов со знанием искусственного интеллекта стремительно растет.

41% компаний по всему миру планируют сократить численность персонала к 2030 году благодаря автоматизации задач с помощью ИИ. Об этом сообщает CNN со ссылкой на исследование Всемирного экономического форума (WEF).

Из сотен крупных компаний, опрошенных по всему миру, 77% также заявили, что намерены переобучать своих нынешних сотрудников в ближайшие 5 лет, чтобы они могли работать бок о бок с новыми технологиями. При этом, в отличие от доклада 2023 года, в этом году WEF не утверждает, что ИИ "положительно скажется" на количестве рабочих мест.

В то же время спрос на специалистов со знанием искусственного интеллекта стремительно растет: 70 процентов компаний ищут сотрудников для разработки ИИ-инструментов, а 62% – специалистов для эффективного взаимодействия с технологиями.

Видео дня

Работодатели ожидают, что в ближайшие годы число работников почтовых служащих, исполнительных секретарей и специалистов по расчету заработной платы будет сокращаться быстрее всего, будь то из-за популярности ИИ или других тенденций. Графические дизайнеры и юрисконсультанты тоже в зоне риска автоматизации.

Доклад WEF подчеркивает, что ключевое влияние ИИ, возможно, будет в "усилении" человеческих навыков, а не в их замене. Однако многие работники уже были заменены ИИ. Так, например, TikTok массово увольняет модераторов и заменяет их искусственным интеллектом.

В свою очередь глава OpenAI отмечает, что развитие технологий происходит настолько быстро, что появление первых ИИ-агентов на рабочих местах произойдет уже в этом году. И это может иметь как положительные, так и отрицательные последствия.

В последнее время в сфере ИИ произошло немало важных заявлений: глава OpenAI сообщил о готовности компании создать "суперинтеллект", а специалисты Google говорят, что научились копировать личность человека всего за 2 часа.

В свою очередь Илон Маск прогнозирует, что к концу 2025 года ИИ станет умнее любого человека. А вероятность того, что ИИ превзойдет интеллект всех людей, вместе взятых, к 2030 году составляет 100%.

Вас также могут заинтересовать новости: