Сообщается, что подозреваемый в поджоге Джонатан Риндеркнехт генерировал в нейросети картинки с горящим городом за несколько месяцев до пожара.

Федеральные власти США арестовали подозреваемого в поджоге, который стал причиной пожара в Лос-Анджелесе, унесшего жизни 12 человек и уничтожившего леса.

Как сообщает The Verge, среди представленных доказательств - изображение горящего города, которое подозреваемый якобы сгенерировал с помощью ChatGPT.

Временный прокурор Центрального округа Калифорнии сообщил, что 29-летний Джонатан Риндеркнехт из Флориды обвиняется в умышленном поджоге, приведшем к пожарам в Пасифик-Палисейдс в январе 2025 года.

Видео дня

По данным Министерства юстиций США, камеры видеонаблюдения, свидетельские показания и данные с мобильного телефона подтверждают присутствие Риндеркнехта рядом с местом возгорания.

Среди доказательств также упоминается запрос к ChatGPT на создание "дистопической картины с горящим лесом и людьми, пытающимися убежать". По версии прокуратуры, это изображение было создано за несколько месяцев до начала пожара.

Как уточняет Министерство юстиций США, Риндеркнехт обвиняется в поджоге Lachman Fire, который начался 1 января 2025 года. Хотя пожарным удалось локализовать пожар, огонь вскоре разгорелся вновь и превратился в Palisades wildfire - третий по разрушительности пожар в истории Калифорнии.

По версии обвинения, Риндеркнехт в ночь на Новый год высадил пассажира Uber, где он работал, припарковал машину у тропы Skull Rock и начал идти по ней, снимая видео на iPhone. При этом он слушал французский рэп Un Zder, Un The, где в клипе горит мусорный бак.

После полуночи 1 января, как утверждает прокуратура, Риндеркнехт поджёг лес и позвонил в 911, при этом задав ChatGPT вопрос: "Вы несёте ответственность, если пожар начался из-за вашей сигареты?"

