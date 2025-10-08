Студенты должны заполнить соответствующую заявку до 9 декабря.

Google запустил программу поддержки украинских студентов, в рамках которой бесплатно поделится AI Pro на срок в один год. В набор входят все ключевые ИИ-инструменты компании, включая последнюю версию Gemini 2.5 Pro.

Как сообщает Министерство цифровой трансформации Украины, инициатива направлена на развитие инновационного образования и поддержку молодых специалистов, использующих технологии искусственного интеллекта для учебы, исследований и построения карьеры.

Пакет AI Pro включает безлимитный доступ к Gemini 2.5 Pro - инструменту, который помогает решать учебные задачи, писать тексты и анализировать изображения.

Видео дня

Также в пакет входят Deep Research для глубокого поиска и систематизации данных, NotebookLM с расширенным объемом мультимедийных материалов, видеогенератор Veo 3, создающий 8-секундные ролики со звуком, и Jules - помощник для студентов IT-специальностей, который исправляет ошибки в коде. Кроме того, пользователи получат 2 ТБ облачного хранилища на Google Диске, Gmail и Фото.

Бесплатный доступ могут оформить студенты от 18 лет. Для этого нужно заполнить заявку до 9 декабря. После регистрации на почту придет письмо с подтверждением и инструкцией по активации подписки.

Чтобы студенты могли максимально эффективно использовать новые инструменты, Google проведет бесплатный вебинар "Gemini Академия". На сессии эксперты компании покажут, как применять искусственный интеллект для конспектирования лекций, подготовки к экзаменам и работы над учебными проектами.

Мероприятие пройдет 21 октября в 17:00 при поддержке Министерства цифровой трансформации и Министерства образования и науки Украины. Зарегистрироваться на него можно по ссылке.

Ранее мы рассказывали, что Google научила нейросеть создавать идеальные дипфейки. Компания представила мощное обновление для Gemini под названием Nano Banana.

Вас также могут заинтересовать новости: