Компания представила мощное обновление для Gemini под названием Nano Banana.

Модель Nano Banana от Google может составить серьезную конкуренцию Photoshop. Оно позволяет буквально в два клика отредактировать изображение почти до неузнаваемости с желаемым результатом. О проделанной работе Google отчиталась в своем блоге.

Среди тех вещей, что умеет новая модель – возможность воссоздать фото пользователя в заданной одежде, на фоне выбранного ландшафта, рядом с домашним любимцем или известной личностью и в образе, например, ситкома 90-х годов.

Nano Banana меняет освещение, экспозицию и выдает высокое качество, при этом сохраняя стиль и внешность пользователя. За минуту можно убирать фон и добавить нужные объекты. Старые фото, которым сотня лет, можно "оживить" так, будто они были сделаны на высококачественную камеру буквально вчера.

Видео дня

Из всего вышеприведенного следует, что модель при желании может создавать и идеальные дипфейки.

Nano Banana – другое название Gemini 2.5 Flash, обновление возможностей Gemini AI по генерации изображений. TechSpot пишет, что модель уже заняла первое место в рейтинге LMArena среди лучших редакторов изображений в мире и получает положительные отзывы от пользователей.

Обновление доступно бесплатно в мобильном приложении Gemini и AI Studio (нужно выбрать Gemini Native Image). На всех генерациях есть водяной знак.

Другие новинки компании Google

Между тем был проведен тест камеры недавно выпущенного флагманского смартфона Google Pixel 10 Pro XL. Согласно вердикту, это одна из лучших камер на сегодня, уступающая только Vivo X200 Ultra, Oppo Find X8 Pro и Pura 80 Ultra.

Ранее Google предупредила о введении новых требований для проверки разработчиков андроид-приложений. Приложения от непроверенных разработчиков могут быть перманентно заблокированы.

Вас также могут заинтересовать новости: