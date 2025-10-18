Пока что функция доступна только для пользователей из США и Канады.

Meta запустила новую ИИ-функцию для пользователей Facebook в США и Канаде, которая обещает сделать их фото и видео "достойными публикации". Однако фишка в том, что работает она не с тем, что вы уже выкладывали в Facebook, а с содержимым вашей галереи.

Если пользователь соглашается на участие, ИИ Meta получает доступ к камере смартфона, загружает в облако неопубликованные фото и предлагает "скрытые жемчужины". Полученные рекомендации можно сохранить или поделиться ими в соцсети.

В июне Meta уже тестировала подобную систему, тогда компания уверяла, что личные фото не используются для обучения её нейросетей, но и не отрицала, что это может измениться.

Теперь же Meta действительно может обучать свои модели на ваших снимках, но только при определённых условиях. В заявлении компании говорится: "Мы не используем фото из вашей галереи для улучшения ИИ в Meta, если вы не редактируете их с помощью наших инструментов или не публикуете".

На запрос The Verge пресс-секретарь Meta Мари Мелгисо уточнила, что изображения, загруженные функцией для создания предложений, не применяются для тренировки ИИ. Однако если пользователь воспользуется ИИ-инструментами редактирования или опубликует предложенное фото, оно уже может быть использовано для улучшения алгоритмов Meta.

То есть фактически Meta получает копии ваших фото, хранит их в облаке и анализирует, но обещает не использовать для обучения пока вы не решите что-то отредактировать или опубликовать.

В описании функции указано, что она будет регулярно загружать медиафайлы в облако, а ранее Meta отмечала, что может хранить часть данных более 30 дней. Компания утверждает, что эти фото не будут использоваться для рекламы.

Ранее мы рассказывали, что чат-боты с ИИ от Цукерберга флиртуют с детьми и распространяют фейки. В компании подтвердили его подлинность и заявили, что правила пересмотрят.

