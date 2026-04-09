Китай провел уникальный эксперимент на орбите Земли: что известно

Китайские ученые сообщили о невероятном достижении в области космической связи: им удалось передать данные с геостационарной орбиты на Землю с помощью лазера мощностью всего 2 ватта. Как говорится в материале Ecoticias, скорость передачи составила 1 гигабит в секунду на расстоянии 36 705 километров.

Геостационарная орбита является одной из самых сложных для передачи данных из-за огромной дистанции и влияния атмосферы. Обычно такие условия требуют значительно более мощных передатчиков, однако в данном случае исследователям удалось добиться высокой скорости при минимальном энергопотреблении, говорится в публикации.

Ключевую роль в этом сыграла технология, позволяющая компенсировать атмосферные искажения. При прохождении через атмосферу лазерный луч теряет стабильность, что ухудшает качество сигнала. Китайские специалисты использовали метод, который позволяет корректировать эти искажения в реальном времени, сохраняя точность и устойчивость передачи, отмечается в сообщении.

В результате удалось обеспечить стабильный канал связи, сопоставимый по скорости с оптоволоконными линиями, но без необходимости физической инфраструктуры. Это открывает новые возможности для спутниковых систем, где критически важны и скорость, и энергоэффективность, пишет издание.

Отдельно подчеркивается, что низкая мощность лазера – всего 2 Вт – является одним из ключевых факторов достижения. Для сравнения, традиционные системы космической связи требуют значительно больших энергозатрат для передачи данных на такие расстояния, говорится в материале.

Китайская разработка может иметь широкое применение в будущем: от высокоскоростной передачи данных со спутников наблюдения до связи с космическими аппаратами на дальних дистанциях. Также такие технологии рассматриваются как основа для создания более эффективных систем межспутниковой связи, пишет издание.

В материале отмечается, что подобные достижения демонстрируют быстрое развитие лазерных коммуникаций, которые постепенно становятся альтернативой радиочастотным системам. Их преимущества – высокая пропускная способность, меньшие потери сигнала и более высокая безопасность передачи.

Таким образом, эксперимент китайских ученых показывает, что даже маломощные лазеры могут обеспечивать высокоскоростную связь на расстояниях десятков тысяч километров, что может существенно изменить подходы к построению глобальных и космических сетей связи.

Ранее сообщалось, что в Японии появится самый быстрый в мире домашний интернет. Его скорость составит 25 Гбит/сек, тогда как сейчас максимальная скорость, доступная массовому потребителю, составляет 10 Гбит/сек.

Заявленной скорости хватит, чтобы скачать игру весом 100 гигабайт или двухчасовой 8K-фильм всего за 30 секунд. Секрет кроется в технологии FTTH, основанной на использовании оптоволокна.

До этого Google объявил о запуске амбициозного проекта Project Suncatcher, цель которого - создание орбитальных дата-центров для искусственного интеллекта. Для осуществления проекта Google намерен вывести на орбиту созвездия спутников с солнечными панелями и ИИ-чипами TPU. По словам исследователей, воплотить эту идею в реальность будет сложно, однако корпорация работает в заявленном направлении.

