Отныне графические архитектуры Maxwell (GTX 9хх), Pascal (GTX 10хх) и Volta (Titan V, Quadro GV100) переходят в разряд устаревших.

Несмотря на внушительный возраст, старенькие GeForce GTX все еще исправно работают во многих системах. Однако однажды всему приходит конец: согласно недавней публикации Nvidia начала поэтапно сворачивать поддержку видеокарт GTX 900 и GTX 1000.

Об этом сообщает сайт PC Gamer со ссылкой на примечания к обновлению 12.8 для среды разработки CUDA Toolkit. В патчноуте сказано, что отныне карты на архитектурах Maxwell (GTX 9хх), Pascal (GTX 10хх) и Volta (Titan V, Quadro GV100) переходят в режим "наследования", что означает заморозку развития функциональности в будущих драйверах.

Важно отметить, что хоть отсутствие обновлений не сделает указанные модели мгновенно нерабочими, но постепенно приведет к снижению производительности в новых играх. Кроме того, они могут утратить совместимость с современными технологиями, такими как DirectStorage и Mesh Shading.

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Nvidia пока не говорит, когда именно прекратит полную поддержку старых GPU в драйверах для игр, но, судя по привычному графику, модели 9-й и 10-й серий предположительно могут продержаться на плаву до конца 2025 года.

Архитектуры Maxwell и Pascal в свое время стали основой для создания ряда легендарных видеокарт. Особого внимания заслуживает GeForce GTX 1060, которая на протяжении более пяти лет удерживала звание самой популярной видеокарты среди пользователей Steam. Примечательно, что даже сейчас, спустя годы, GTX 1060 по-прежнему входит в топ-20 самых часто встречаемых GPU, опережая многие современные модели от AMD и Intel.

Напомним, в начале января NVIDIA представила первые видеокарты следующего поколения на базе архитектуры Blackwell. В серию вошли модели RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070.

RTX 5090 станет доступна для покупки 30 января. РРЦ – 1999 долларов. Но в Европе как минимум старте продаж видеокарта будет очень недешевой. Цены на кастомные версии варьируются от 2500 до 3100 евро. В этот же день для покупки станет доступна RTX 5080.

Меж тем AMD готовит к выпуску видеокарты нового поколения Radeon RX 9070 XT и RX 9070 на архитектуре RDNA 4. И, как минимум, одна из них порадует характеристиками и ценой.

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