NVIDIA анонсировала мощнейшую RTX 5090 и технологию DLSS 4 / фото Nvidia

После нескольких месяцев слухов NVIDIA официально представила первые видеокарты следующего поколения на базе архитектуры Blackwell. В серию вошли модели RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070.

Все новые карты получили 16-контактный разъем питания, интерфейс PCIe 5.0, память формата GDDR7 и DisplayPort 2.1a. Одна из ключевых особенностей – поддержка DLSS 4 с улучшенной технологией генерации кадров. Теперь на один настоящий кадр приходится до десяти сгенерированных нейросетью.

Также компания заявляет, что производительность GeForce RTX 5070 за $549 будет сопоставима по производительности с RTX 4090, хотя реальную мощь среднебюджетной новинки стоит оценивать после реальных тестов.

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GeForce RTX 5090:

  • CUDA-ядра: 21 760
  • Память: 32 ГБ GDDR7
  • Шина: 512 бит
  • Энергопотребление: 575 Вт
  • Цена: 1999 долларов

GeForce RTX 5080

  • CUDA-ядра: 10 752
  • Память: 16 ГБ GDDR7
  • Шина: 256 бит
  • Энергопотребление: 360 Вт
  • Цена: 999 долларов

GeForce RTX 5070 Ti

  • CUDA-ядра: 8960
  • Память: 16 ГБ GDDR7
  • Шина: 256 бит
  • Энергопотребление: 300 Вт
  • Цена: 749 долларов

GeForce RTX 5070

  • CUDA-ядра: 6144
  • Память: 12 ГБ GDDR7
  • Шина: 192 бит
  • Энергопотребление: 250 Вт
  • Цена: 549 долларов

Первой в продажу поступит GeForce RTX 5090 – 30 января. Следом за ней Nvidia выпустит RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070 – последние две модели выйдут уже в феврале.

Фото GeForce RTX 5000 07 января 2025
Фото GeForce RTX 5000 07 января 2025
Фото GeForce RTX 5000 07 января 2025
Фото GeForce RTX 5000 07 января 2025
Фото GeForce RTX 5000 07 января 2025
Фото GeForce RTX 5000 07 января 2025

Вместе с настольными видеокартами RTX 50 компания представила и модели для ноутбуков – все с поддержкой новой технологии DLSS 4 с многокадровой генерацией. Флагманская RTX 5090 получила 10 496 ядер CUDA, 24 ГБ памяти GDDR7 и 256-битную шину.

Днем раннее AMD анонсировала видеокарты следующего поколения Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070. Подробностей о них пока нет, но, по слухам, флагманская модель будет конкурировать в лучшем случае с GeForce RTX 5070.

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