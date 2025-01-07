Цены – от 549 долларов до 1999 долларов.

После нескольких месяцев слухов NVIDIA официально представила первые видеокарты следующего поколения на базе архитектуры Blackwell. В серию вошли модели RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070.

Все новые карты получили 16-контактный разъем питания, интерфейс PCIe 5.0, память формата GDDR7 и DisplayPort 2.1a. Одна из ключевых особенностей – поддержка DLSS 4 с улучшенной технологией генерации кадров. Теперь на один настоящий кадр приходится до десяти сгенерированных нейросетью.

Также компания заявляет, что производительность GeForce RTX 5070 за $549 будет сопоставима по производительности с RTX 4090, хотя реальную мощь среднебюджетной новинки стоит оценивать после реальных тестов.

Видео дня

GeForce RTX 5090:

CUDA-ядра: 21 760

Память: 32 ГБ GDDR7

Шина: 512 бит

Энергопотребление: 575 Вт

Цена: 1999 долларов

GeForce RTX 5080

CUDA-ядра: 10 752

Память: 16 ГБ GDDR7

Шина: 256 бит

Энергопотребление: 360 Вт

Цена: 999 долларов

GeForce RTX 5070 Ti

CUDA-ядра: 8960

Память: 16 ГБ GDDR7

Шина: 256 бит

Энергопотребление: 300 Вт

Цена: 749 долларов

GeForce RTX 5070

CUDA-ядра: 6144

Память: 12 ГБ GDDR7

Шина: 192 бит

Энергопотребление: 250 Вт

Цена: 549 долларов

Первой в продажу поступит GeForce RTX 5090 – 30 января. Следом за ней Nvidia выпустит RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070 – последние две модели выйдут уже в феврале.

Вместе с настольными видеокартами RTX 50 компания представила и модели для ноутбуков – все с поддержкой новой технологии DLSS 4 с многокадровой генерацией. Флагманская RTX 5090 получила 10 496 ядер CUDA, 24 ГБ памяти GDDR7 и 256-битную шину.

Днем раннее AMD анонсировала видеокарты следующего поколения Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070. Подробностей о них пока нет, но, по слухам, флагманская модель будет конкурировать в лучшем случае с GeForce RTX 5070.

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