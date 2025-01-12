AMD готовит удар по Nvidia: 'утекли' характеристики и цена Radeon RX 9070 XT

Она может выйти с ценником около 530 долларов.

AMD в рамках выставки CES 2025 скомканно анонсировала видеокарты нового поколения Radeon RX 9070 XT и Radeon RX 9070 на архитектуре RDNA 4. Теперь появилась информация, чего ждать от XT-версии нового ускорителя.

В одной из азиатских сетей в ассортименте уже появилась модель Radeon RX 9070 XT в исполнении Gigabyte вместе с характеристиками, пишет VideoCardz. По всей видимости, AMD действительно решила отказаться от конкуренции в премиум-сегменте и займется средним ценовым сегментом.

Характеристики Radeon RX 9070 XT

Рабочие частоты 2.4 ГГц-2.97 ГГц.

16 гигабайт памяти GDDR6.

256-битная шина, 624 ГБ/сек.

4096 вычислительных блоков.

64 RT-ядра.

Также магазин указывает, что Radeon RX 9070 XT будет продаваться примерно за 530 долларов (~22 000 грн) без учета налогов. Если эти данные верны, то карточка окажется дешевле 12-гигабитной RTX 5070, самой дешевой из анонсированных GPU Nvidia нового поколения, что делает ее интересным выбором в категории "цена-качество".

Видео дня

Точной даты выхода у Radeon RX 9070 и Radeon RX 9070 XT пока нет. AMD говорит, что видеокарты появятся в продаже до конца первого квартала 2025 года, то есть до 1 апреля.

Меж тем AMD готовит к выпуску Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9900X3D. В компании называют процессоры "лучшими для геймеров и контентмейкеров". Так, Ryzen 9 9950X3D обходит всех своих конкурентов, включая флагманский Core Ultra 9 285K, вплоть до 64%.

Свежий опрос Steam показал, что видеокартами Nvidia оснастили свои игровые системы 75% ПК-геймеров, тогда как доля AMD составляет всего 16%. Меж тем решениями Intel пользуется уже 8% геймеров.

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