Почти 55% Steam-игроков перешли на Windows 11, а GeForce RTX 3060 остается самой популярной видеокартой.

Steam опубликовал свежие данные об оборудовании ПК-геймеров. По состоянию на начало 2025 года самой популярной видеокартой у пользователей магазина остается Nvidia GeForce RTX 3060. Ее используют 5,88% геймеров.

Второе место занимает RTX 4060 для ноутбуков (4,9%), а на третьем находится обычная RTX 4060 (4,72%). RTX 2060 замыкает топ-10, а некогда лидер GTX 1060 больше не в десятке самых популярных GPU в Steam.

Говоря о распределении между производителя, то видеокартами Nvidia GeForce оснастили свои игровые системы 75,43% пользователей Steam, тогда как доля конкурентов AMD составляет всего 16,52%. Меж тем решениями Intel пользуется почти 8% геймеров.

Видео дня

Что касается другого "железа", процессоры AMD стали чуть популярнее. Если еще в октябре на их долю приходилось 33,77%, в декабре эта цифра 38.73%. Однако чипы Intel все еще более распространены у пользователей Steam.

Самыми распространенными остаются 6-ядерные модели – такие чипы стоят в 32.35% компьютеров. У 8-ядерных решений 23,22%, а у 4-ядерных – 16.94%.

Самая популярная сборка ПК по состоянию на начало 2025 года включает в себя 6-ядерный процессор Intel, 16 ГБ оперативки, Nvidia GeForce RTX 3060 и Windows 11 в качестве игровой ОС. Подключается такая система чаще всего к монитору с разрешением 1920×1080 пикселей.

Напомним, в этом месяце Nvidia представит новое поколение видеокарт GeForce RTX. Флагманская модель RTX 5090, если слухи подтвердятся, будет настоящим монстром с 32 ГБ VRAM и энергопотреблением 600 Вт. Примерно в это же время AMD выпустит новые видеокарты RDNA 4 (Radeon 8000).

2024-й получился богатым на релизы. Но этот год грозит порвать все рейтинги и имеет все шансы стать самым ярким годом для индустрии за все десятилетие. УНИАН рассказывал о 18 самых ожидаемых игр 2025 года.

Вас также могут заинтересовать новости: