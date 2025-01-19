Она почти в два раза дороже РРЦ в США.

Зарубежные ретейлеры раскрыли цены на кастомные модели GeForce RTX 5090 и GeForce RTX 5080. Похоже, как минимум в Европе на старте продаж топовые видеокарты Nvidia будут очень недешевыми, пишет VideoCardz.

Норвежский ритейлер Komplet разместил карточки товаров с RTX 5080 от Gigabyte и RTX 5090 от Asus. Первая оценена в 17 049 норвежских крон (около €1450), а вторая – в 28 839 крон (около €2500). В эти суммы включен местный НДС, составляющий 23%.

Куда менее демократичные цены можно увидеть в Испании. Местные магазины оценили кастомные модели субфлагмана в 1499–2269 евро, а за RTX 5090 просят 2599–2889 евро.

Видео дня

Чешский ритейлер Datacomp начал принимать предзаказы на RTX 5090 от Asus. Самую доступную версию RTX 5090 в исполнении ASUS TUF Gaming оценили в 2859 евро. А за премиальную RTX 5090 в исполнении ASUS ROG Astral просят 3079 евро. Местный НДС составляет 25,5%.

GeForce RTX 5090 поступит в продажу 30 января. Рекомендованная розничная цена – 1999 долларов. В этот же день для покупки станет доступна RTX 5080 за 999 долларов. Конечно, сравнивать с РРЦ в США можно лишь условно, поскольку цены в Европе указаны с учетом налогов, а в США они всегда указываются без них. Но даже относительно рекомендованной для Европы цены ситуация нерадужная.

Ситуация усугубляется тем, что первые партии Nvidia GeForce RTX 50 будут ограниченными, что тоже негативно сказывается на ценах. Эксперты считают, что с увеличением объемов поставок стоимость должна стабилизироваться, однако точные сроки этого процесса пока неизвестны.

Ранее в сети появился видеоролик с тестированием GeForce RTX 5090 в игре Cyberpunk 2077. Полное отключение DLSS и генератора кадров привело к тому, что самая мощная видеокарта в мире не может достичь даже 30 кадров в секунду на "максималках".

В ходе презентации глава Nvidia заявила, что базовая RTX 5070 за $549 будет сопоставима с RTX 4090. Позже выяснилось, что похожей производительности можно будет добиться лишь с использованием DLSS 4. Да и речь идет именно о частоте кадров, а не о качестве изображения при чистой растеризации.

Вас также могут заинтересовать новости: