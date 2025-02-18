Пользователи обнаружили скрытое ограничение PhysX на новых видеокартах, из-за чего многие хиты прошлых лет работают нестабильно.

Владельцы видеокарт серии GeForce RTX 50 обнаружили довольно неприятную особенность новых GPU – игры с поддержкой PhysX начали показывать слабую производительность.

Пользователи форумов Reddit и ResetEra обратили внимание, что они не могут активировать фирменную технологию PhysX в ряде старых проектов, даже если она там поддерживается. А попытки принудительного включения через редактирование файла конфигурации приводят к значительному падению производительности.

Так, один из пользователей провел тестирование в Borderlands 2 и обнаружил, что ПК с Core i9-13900KS и RTX 5090 не может обеспечить стабильные 60 fps. Как оказалось, причиной стал отказ Nvidia от поддержки 32-биткой архитектуры CUDA в новом поколении – информацию об этом нашли на официальном сайте компании.

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Это означает, что хиты прошлых лет, вроде Mafia II, BioShock Infinite, Borderlands 1-2 и первых трех частей Batman: Arkham, использующие 32-битные библиотеки PhysX, больше не могут работать корректно на новых видеокартах.

Пока что неясно, предложит ли Nvidia решение для обратной совместимости или же владельцам RTX 50 придется искать альтернативные способы запуска старых игр самостоятельно.

Напомним, 30 января в продажу поступила первая партия видеокарт нового поколения RTX 5090 и RTX 5080, но в США и и Европы ее раскупили за несколько минут. Перекупщики уже активизировались – у них цена на видеокарты достигает $9000.

Nvidia подтвердила, 20 февраля выйдет, RTX 5070 Ti, а 5 марта – обычная RTX 5070. РРЦ видеокарт составит 749 и 549 долларов соответственно. Запуск бюджетных RTX 5060 Ti и RTX 5060 запланирован на апрель.

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