На рынке появилась уникальная видеокарта Nvidia с 20 ГБ памяти (фото)

Китайская компания Fengpo выпустила кастомную версию GeForce RTX 3080 с удвоенным объемом памяти – 20 ГБ вместо стандартных 10 ГБ. На необычную новинку обратил внимание портал Videocardz.

Nvidia официально никогда не выпускала подобную конфигурацию, хотя ранее все же рассматривала возможность увеличения объема памяти в этой модели. 

Для охлаждения новинки используется кулер от топовой GeForce RTX 4090 в исполнении PNY и массивный трехслотовый радиатор. Всего в ускорителе установлено 20 модулей памяти GDDR6X, расположенные по обе стороны печатной платы. 

В бенчмарке 3DMark Time Spy видеокарта набрала 17 036 баллов и показала свыше 160 FPS. Для сравнения, у актуальной GeForce RTX 5060 Ti на 16 ГБ там 14 837 баллов и 145 FPS. Таким образом, кастомная RTX 3080 с 20 ГБ памяти быстрее, чем современная RTX 5060 Ti. 

Стоимость модели в Китае составляет около 447 долларов (~18 500 грн), но чуть позже ее наверняка можно будет найти на торговых площадках по типу AliExpress.

