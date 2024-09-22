Самые привлекательные предложения можно найти в бюджетных сегментах, а вот от покупки топовых видеокарт на вторичном рынке специалисты советуют воздержаться.

Авторы популярного YouTube-канала про технику Hardware Unboxed выпустили новое видео с исследованием вторичного рынка видеокарт. Они изучили цены и рассказали о наиболее привлекательных предложениях для игрового ПК осенью 2024 года.

Специалисты советуют воздержаться от покупки топовых видеокарт актуального поколения на вторичном рынке, поскольку их цена не намного ниже магазинной. Самые же привлекательные предложения можно найти в бюджетных сегментах.

Первую достойную внимания категорию составляют видеокарты с ценником до 600 долларов. Среди них оптимальным выбором считается GeForce RTX 4070 Ti, так как разница в цене с новой моделью здесь наиболее заметна.

При бюджете до 500 долларов блогеры рекомендуют обратить внимание на Radeon RX 6950 XT. Она превосходит аналоги от Nvidia в играх с классической растеризацией и обладает 16 ГБ памяти. Но если для пользователя приоритетна производительность в RT, то стоит рассмотреть GeForce RTX 3080 Ti.

В категории до 400 долларов оптимальным вариантом считается GeForce RTX 3080 с 12 ГБайт памяти. Эта модель практически не уступает Radeon RX 6900 XT при гейминге с классической растеризацией, однако значительно лучше справляется с рейтрейсингом и поддерживает DLSS.

В сегменте до 300 долларов блогеры советуют присмотреться к Radeon RX 6800. Сейчас это одна из самых доступных видеокарт с 16 ГБ видеопамяти. Альтернатива GeForce RTX 2080 Ti – бывший флагман серии NVIDIA Turing, который по мощности сравним с Radeon RX 6750 XT, но зато поддерживает DLSS.

Если бюджет ограничен 200 долларами, оптимальным выбором будет GeForce RTX 2080. Карта обеспечивает производительность на уровне Radeon RX 6600 XT и поддерживает DLSS. Если пользователь готов потратить не более 150 долларов, то лучшими вариантами являются GeForce RTX 2060 Super и Radeon RX 5700 XT.

Лучшей б/у видеокартой при минимальном бюджете является Radeon RX 5600 XT. Она стоит аналогично GeForce GTX 1660 Super, но обеспечивает на 25% больше производительности и соперничает с более дорогой GeForce RTX 2060.

Ранее специалисты выбрали лучшие связки процессора и видеокарты в 2024 году. Так, например, при ограниченном бюджете, стоит рассмотреть игровой ПК с Intel Core i3-12100F или AMD Ryzen 5 5600X и AMD Radeon RX 6600.

А Steam рассказывал о самых популярных сборках ПК среди геймеров в 2024 году. GeForce RTX 3060 остается самой часто встречаемой картой, а Windows 11 впервые обогнала по популярности W10.

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