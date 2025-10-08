Если вы подумываете собрать новый игровой ПК и располагаете примерно 70 тысячами гривень, вот 2 актуальных варианта конфигураций, которые позволят комфортно играть в 1440p с высокой частотой кадров и запасом по производительности.
Редакторы издания Wccftech подготовили две такие сборки - одну более сбалансированную, другую мощнее и дороже. Обе рассчитаны на стабильные 60 FPS и выше, при этом оставляют пространство для будущего апгрейда.
Бюджет до 55 тысяч гривень:
- Процессор: AMD Ryzen 5 7500F - 5800 гривень
- Материнская плата: MSI PRO B650M-A WiFi V1 - 5600 гривень
- Оперативная память: 32 ГБ DDR5 Crucial - 4800 гривень
- Видеокарта: MSI GeForce RTX 5070 Ventus 3X OC - 28000 гривень
- Накопитель: WD Black SN7100 1 ТБ - 3000 гривень
- Блок питания: Thermaltake Toughpower GX2 600 Вт - 2500 гривень
- Корпус: Thermaltake View 170 TG ARGB - 2700 гривень
Эта конфигурация идеально подходит для 1440p-гейминга, RTX 5070 уверенно тянет современные проекты с DLSS, а Ryzen 5 7500F показывает отличное соотношение цены и производительности. 32 ГБ оперативки дают запас для многозадачности и работы с тяжёлыми приложениями.
Бюджет до 75 тысяч гривень:
- Процессор: AMD Ryzen 5 9600X - 8500 гривень
- Охлаждение: Corsair Nautilus 240 RS - 4700 гривень
- Материнская плата: MSI B650 Gaming Plus WiFi - 6700 гривень
- Оперативная память: 32 ГБ DDR5 Crucial - 4800 гривень
- Видеокарта: PowerColor Reaper Radeon RX 9070 XT - 35000 гривень
- Накопитель: WD Black SN7100 1 ТБ - 3000 гривень
- Блок питания: MSI MAG A850GL - 5000 гривень
- Корпус: NZXT H6 Flow RGB - 7500 гривень
Этот вариант мощнее и рассчитан на тех, кто хочет играть в 1440p на ультра-настройках и спокойно проживёт без апгрейдов несколько лет. RX 9070 XT справляется с трассировкой и тяжёлыми ААА-играми, а 850-ваттный блок питания оставляет запас под будущие апгрейды.
Ранее мы рассказывали, что авторитетные обозреватели выбрали лучшие процессоры для игр в 2025 году. После многолетней конкуренции в игровом сегменте определился явный лидер.