Эти компьютеры полностью покроют ваши игровые потребности на ближайшие несколько лет, говорят в Wccftech.

Если вы подумываете собрать новый игровой ПК и располагаете примерно 70 тысячами гривень, вот 2 актуальных варианта конфигураций, которые позволят комфортно играть в 1440p с высокой частотой кадров и запасом по производительности.

Редакторы издания Wccftech подготовили две такие сборки - одну более сбалансированную, другую мощнее и дороже. Обе рассчитаны на стабильные 60 FPS и выше, при этом оставляют пространство для будущего апгрейда.

Бюджет до 55 тысяч гривень:

Процессор: AMD Ryzen 5 7500F - 5800 гривень

Материнская плата: MSI PRO B650M-A WiFi V1 - 5600 гривень

Оперативная память: 32 ГБ DDR5 Crucial - 4800 гривень

Видеокарта: MSI GeForce RTX 5070 Ventus 3X OC - 28000 гривень

Накопитель: WD Black SN7100 1 ТБ - 3000 гривень

Блок питания: Thermaltake Toughpower GX2 600 Вт - 2500 гривень

Корпус: Thermaltake View 170 TG ARGB - 2700 гривень

Эта конфигурация идеально подходит для 1440p-гейминга, RTX 5070 уверенно тянет современные проекты с DLSS, а Ryzen 5 7500F показывает отличное соотношение цены и производительности. 32 ГБ оперативки дают запас для многозадачности и работы с тяжёлыми приложениями.

Бюджет до 75 тысяч гривень:

Процессор: AMD Ryzen 5 9600X - 8500 гривень

Охлаждение: Corsair Nautilus 240 RS - 4700 гривень

Материнская плата: MSI B650 Gaming Plus WiFi - 6700 гривень

Оперативная память: 32 ГБ DDR5 Crucial - 4800 гривень

Видеокарта: PowerColor Reaper Radeon RX 9070 XT - 35000 гривень

Накопитель: WD Black SN7100 1 ТБ - 3000 гривень

Блок питания: MSI MAG A850GL - 5000 гривень

Корпус: NZXT H6 Flow RGB - 7500 гривень

Этот вариант мощнее и рассчитан на тех, кто хочет играть в 1440p на ультра-настройках и спокойно проживёт без апгрейдов несколько лет. RX 9070 XT справляется с трассировкой и тяжёлыми ААА-играми, а 850-ваттный блок питания оставляет запас под будущие апгрейды.

