RTX 5090 ROG Astral Real Gold Edition весит целых 7,2 кг, из которых 5 килограмм – чистое золото.

ASUS, похоже, решила установить новый рекорд в мире геймерского "железа". На выставке Bilibili World 2025 производитель поразил публику, анонсировав самую дорогую видеокарту в истории – ROG Astral GeForce RTX 5090 Real Gold Edition, передает Tom's Hardware.

Эта эксклюзивная модель, созданная на базе флагманской GeForce RTX 5090, весит целых 7,2 кг, из которых 5 килограмм – чистое золото. Для сравнения, обычные версии RTX 5090 весят около 2,5-3 кг.

Радиатор видеокарты выполнен из позолоченной меди, а золотое покрытие сделано из полноценного золота, а не просто с позолотой. Это отличает новинку от "золотой" Dhahab Edition, которая стоила около $8000. Текущая оценка цены золотой версии начинается от $500 тысяч – в 250 раз дороже базовой RTX 5090.

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Несмотря на рекордную цену, никакой дополнительной производительности покупатели не получат. Это все та же RTX 5090 (возможно, даже упрощенная 5090D), только в корпусе, способном заменить собой настоящий банковский слиток. Для сравнения, один из самых мощных дата-центровых GPU от Nvidia – Blackwell B200 – стоит "всего" $50 000.

Как УНИАН уже писал, в Европе GeForce RTX 5090 продаются дешевле рекомендованной цены. Сейчас самую мощную видеокарту в некоторых исполнениях можно приобрести за 2299 евро (~108 000 грн). В Украине стоимость RTX 5090 пока находится в районе ~140 000 грн.

Ранее эксперты протестировали сотни видеокарт AMD и Nvidia и определили топ-5 лучших. Все они демонстрируют отличное соотношение цены-качества и еще не скоро устареют.

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