Intel и AMD напряглись: Nvidia выпустит в этом году собственные процессоры для ПК

Особое внимание компания уделяет совместимости своих чипов с играми и приложениями, написанными под архитектуру x86.

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на свои источники, сообщило, что Nvidia готовится к выходу на рынок потребительских процессоров для ПК. В этом году компания представит собственную линейку ноутбучных чипов.

Источники утверждают, что разработка ведется сразу в двух направлениях. Первое – совместный проект с MediaTek по созданию ARM-процессоров формата SoC. Такие чипы планируется использовать в ноутбуках Dell и Lenovo.

Эти решения могут заинтересовать не только корпоративный сегмент, но и геймеров. Сообщается, что Nvidia планирует работать над совместимостью своих процессоров с играми и приложениями, изначально созданными для архитектуры x86. Ранее Microsoft уже заявляла, что более чем 85% проектов из каталога Xbox Game Pass уже поддерживаются на Windows-устройствах с ARM-процессорами.

Второе направление связано с интеграцией процессоров Intel с графическими и ИИ-модулями NVIDIA в устройствах на базе Windows. Вероятно, речь идет о решениях, о которых ранее упоминалось в рамках партнерства двух компаний.

По предварительной информации, первые модели с новыми процессорами будут стоить в диапазоне от $1000 до $1500. Источники сообщают, что они могут появиться на рынке уже в первой половине 2026 года.

Согласно актуальной статистике Valve, 55% компьютеров, зарегистрированных в Steam, используют процессоры Intel. На AMD приходится 45% и эта цифра растет каждый месяц.

Ранее появилась информация, что в 2026 году Nvidia впервые за 30 лет не выпустит ни одной новой видеокарты. Также компания собирается урезать производство RTX 50xx и перенести следующее поколение игровых GPU.

