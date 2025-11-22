Победитель конкурса был на мероприятии NVIDIA в качестве представителя компании.

В китайских соцсетях обсуждают случай с сотрудником компании, которого отправили в командировку на мероприятие NVIDIA. На самом ивенте проводили лотерею, и он получил главный приз - видеокарту GeForce RTX 5060.

Выигрыш был оформлен на него как на частное лицо - обычный розыгрыш среди присутствующих, без корпоративных условий или привязки к работодателю.

После возвращения начался конфликт. Руководство заявило, что приз должен считаться имущественным активом компании, поскольку поездка была рабочей.

Видео дня

Сотрудника фактически принудили вернуть видеокарту, дав понять, что отказ приведёт к последствиям. По данным MyDrivers, давление шло от руководителей до HR-отдела, который предупредил о возможном увольнении.

Работник решил не сдавать карту и подал заявление на увольнение по собственному желанию. Многие пользователи в Китае считают, что компания нарушила границы и пыталась присвоить личный выигрыш, не имея ни внутренних правил, ни юридических оснований.

Другие отмечают, что подобные случаи - не редкость, когда структуры пытаются трактовать командировку как повод контролировать любые бонусы, полученные сотрудником.

Ранее мы рассказывали, что неудачливый пользователь сломал видеокарту за $10 тысяч. Владелец видеокарты почему-то решил перевозить её прямо в системном блоке.

Вас также могут заинтересовать новости: