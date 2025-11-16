Владелец видеокарты почему-то решил перевозить её прямо в системном блоке.

Специалист по ремонту NorthridgeFix показал случай со сломанной профессиональной видеокартой RTX Pro 6000 стоимостью около 10 тысяч долларов. По его словам, владелец карты - крупный техноблогер - перевозил ПК, не сняв видеокарту, и та сломалась под собственным весом.

Разъём PCIe переломился почти пополам, что делает видеокартой непригодной к ремонту, ведь модульный разъём требует замены целиком, но NVIDIA не поставляет запчасти для таких карт..

NorthridgeFix отмечает, что столкнулся с подобным уже не впервые. Ранее он разбирал сломанную RTX 5090 Founders Edition, пользователь повредил её при установке водоблока. Тогда карту удалось заменить только потому, что NVIDIA заметила его критику в сети и решила пойти навстречу, хотя повреждение было по вине владельца.

Видео дня

RTX 5090 и RTX Pro 6000 построены по одинаковой модульной схеме - несколько независимых плат, где одна отвечает за GPU, память и питание, а другая только за PCIe. Такой подход должен упростить ремонт - в случае поломки разъёма меняется отдельная плата, а не вся видеокарта. Но NVIDIA просто не продаёт отдельные запчасти, что делает такую модель просто бессмысленной.

Ранее мы рассказывали, что ASUS разработала новую технологию, которая поможет видеокартам не прогибаться под своим весом. С появлением массивных трёхвентиляторных GPU "проломы" видеокарт стали настоящей проблемой.

Вас также могут заинтересовать новости: