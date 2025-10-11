Режим блокировки, предназначенный для защиты от кибератак, пока никому не удалось взломать, говорят в компании.

Apple пересмотрела бонусы программы Security Bounty, которая стимулирует пользователей и "белых хакеров" находить уязвимости в системах компании. С ноября 2025 года размер вознаграждений значительно вырастет, передает Engadget.

Так, главная награда теперь составляет $2 миллиона. Ее можно получить за нахождение цепочки эксплойтов, позволяющие получать доступ к системе без участия пользователя. Зачастую такие уязвимости используются в сложном шпионском ПО.

Эта выплата может быть увеличена до $5 миллионов, если специалистам удастся взломать режим блокировки в iPhone. Компания добавила эту функцию в iOS в 2022 году, и, по словам разработчиков, пока что никому не удалось взломать ее.

Кроме того, Apple увеличила награду до $1 млн за обнаружение атак, требующих физического доступа к девайсу или одного действия со стороны пользователя. За успешную атаку на заблокированное устройство выплатят до $500 тысяч.

Для облегчения задачи компания предоставила доступ к исходному коду, виртуальной среде и техническому руководству по выявлению уязвимостей.

В общей сложности Apple потратила на выплаты Security Bounty больше $35 миллионов с момента запуска. Выплаты получили свыше 800 специалистов, но по-настоящему крупных выплат было мало.

Эксперты говорят, что пользователям Android нужно срочно обновить систему. Недавнее обновление безопасности устраняет 84 уязвимости, две из которых активно используются злоумышленниками.

Еще раньше на Android-смартфонах появилась полезная функция для борьбы с кражами. Если ИИ-алгоритм обнаружит нетипичные резкие движения (как когда смартфон резко выхватывают из рук), экран устройства автоматически заблокируется на код-пароль.

