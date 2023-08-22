Новинка объединила Core i9-13980HX, RTX 40900 и самую компактную систему водяного охлаждения.

Бренд Lenovo анонсировал Legion 9i, который стал самым мощным ноутбуком в линейке производителя и одним из самых мощных на рынке в принципе.

Внутри используется связка из Core i9-13980HX и RTX 4090. За охлаждение компонентов отвечает самая компактная на рынке "водянка", которая включается только по достижении температуры GPU 84°C, и система из трех кулеров.

Картинка здесь выводится на 16,3-дюймовый 2К экран с частотой обновления до 165 Гц. Помимо самых мощных CPU и GPU, ноутбук оснащен 64 ГБ оперативной памяти DDR5-5600, 4-секционной батарей на 99,9 Втч, а под хранение данных есть два SSD M.2 2280 по 1 ТБ. Еще из интересного – крышка корпуса с покрытием из углеродного материала.

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Сколько будет стоить такой "зверь", пока не сообщается. Очевидно, что дорого. К примеру, у Thunderobot схожий по характеристикам ноутбук оценили в 33 000 юаней (около 180 000 грн).

Если вы в поисках бюджетного ноутбука для игр, УНИАН делился соответствующим топом недорогих решений. При цене дешевле 1500 долларов все они поставляются с быстрым SSD, дисплеем с высокой частотой обновления и видеокартой, оптимальной для гейминга в 1080p.

А если вы хотите собрать игровой ПК, сейчас – лучший момент для этого. Процессоры, оперативная память и SSD-накопители сейчас стоят рекордно дешево, также после "смерти" майнинга улучшилась ситуация с доступностью и ценой новых видеокарт.

Согласно статистике Steam, самой популярной видеокартой среди игроков является GeForce GTX 1650. На втором месте – RTX 3060, а на третьем – GTX 1060. Что касается процессоров, то в 2023 году доминируют 6-ядерные модели от Intel с частотой 2,3-2,69 ГГц. Говоря об оперативной памяти, "золотой серединой" считается 16 ГБ ОЗУ.

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