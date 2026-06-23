Сколько лет прослужит IPS-монитор, прежде чем его придется заменить

IPS-панели считаются одними из самых долговечных среди LCD-технологий и часто переживают несколько поколений ПК.

IPS-мониторы существуют на рынке больше 30 лет, и за это время технология In-Plane Switching стала одним из самых устойчивых решений в сегменте LCD-дисплеев. Несмотря на растущий спрос на OLED-мониторы, IPS по-прежнему широко используется благодаря хорошей цветопередаче и широким углам обзора.

Именно поэтому IPS-мониторы часто выбирают дизайнеры, фотографы и пользователи, которым важна точность цвета. Впрочем, не менее важным преимуществом остается их долговечность: такие панели могут работать годами без критической деградации изображения, пишет BGR.

Сколько живут IPS экраны

В среднем IPS-панели рассчитаны на 30 000-60 000 часов работы прежде, чем яркость падает ниже 50% от первоначальной. Это стандартный ориентир для оценки "жизни" дисплея.

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Если перевести это в бытовой сценарий использования, то при работе по 8 часов в день монитор может прослужить примерно от 10 до 20 лет.

Современные IPS-мониторы используют LED-подсветку, которая, как правило, служит дольше старых решений на холодных катодных лампах (CCFL). У LED-подсветки ресурс зачастую превышает 50 000 часов, тогда как у CCFL он был примерно в диапазоне 25 000–40 000 часов.

Индустрия мониторов начала отказываться от подсветки CCFL в 2010–2012 годах, поэтому практически все IPS-мониторы, которые продаются сегодня, уже используют именно эту технологию подсветки.

Главный фактор износа – это подсветка. Чем дольше монитор работает на высокой яркости, тем быстрее светодиоды теряют свою эффективность. В связи с этим постоянная работа на максимальной яркости существенно сокращает долговечность IPS-дисплея.

Также важны условия эксплуатации. Высокие температуры быстрее ускоряют деградацию компонентов, включая органические материалы внутри дисплея. Особенно нежелательна длительная работа в условиях выше примерно 35°C, когда нагрузка на матрицу и электронику становится повышенной.

Хотя технический ресурс IPS-панелей может достигать десятилетий, на деле многие пользователи меняют мониторы раньше – примерно через 5–10 лет. И причина часто не в "смерти" матрицы, а в устаревании устройства или выходе из строя других компонентов, например блока питания или конденсаторов.

Как продлить срок службы монитора

Чтобы монитор прослужил как можно дольше, важно избегать постоянной работы на максимальной яркости. Также рекомендуется отключать дисплей, когда он не используется, или настроить автоматическое выключение после периода бездействия.

Не менее важно следить за охлаждением: вентиляционные отверстия не должны быть перекрыты, а сам монитор не стоит размещать рядом с источниками тепла. Если есть внешний блок питания, ему тоже нужно обеспечить нормальную вентиляцию.

Отдельно стоит учитывать электрическую защиту: при частых отключениях электроэнергии желательно использовать качественный сетевой фильтр или ИБП, чтобы избежать повреждений из-за скачков напряжения.

Согласно свежему опросу Steam, 51% ПК-геймеров все еще используют разрешение 1920×1080 для своего основного монитора. В свою очередь на 2К перешло всего 20% геймеров. Самой популярной видеокартой в апреле 2026 года является RTX 3060.

Ранее эксперты рассказывали, какие устройства никогда не стоит подключать к USB-порту монитора.

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