Уволенный глава Intel призвал всех 'молиться и голодать' ради благополучия компании

На данный момент американский чипмейкер переживает крупнейший кризис в истории компании.

На прошлой неделе бывшему генеральному директору Intel Пэту Гелсингеру пришлось оставить свой пост. Совет директоров усомнился в успехе его плана возрождения корпорации после множественных провалов, однако даже после ухода Гелсингер продолжил "заботиться" о компании.

В своем аккаунте Х топ-менеджер призвал пользователей cоцсети помолиться за компанию и весь ее многотысячный штат, а также держать пост в знак веры и поддержки. Он лично проводит такие дни молитвы каждый четверг.

Также Гелсингер отметил огромную роль, которую Intel играет для будущего полупроводниковой отрасли и для США. Пользователи отнеслись к его призывам скептически. Это отражает самый залайканный комментарий под постом: "Уверен, что уволенные сотрудники Intel постятся до сих пор".

Видео дня

Пэт Гелсингер возглавлял Intel с 2021-го, но его планы по развитию компании трудно назвать успешными – только за последний квартал чипмейкер потерял 5% рынка процессоров, понес убытки на 16 миллиардов долларов и уволил 15 тысяч сотрудников.

Власти США настолько обеспокоены судьбой Intel, что уже начали обсуждать "план спасения", если компания не сможет самостоятельно выйти из кризиса. Intel является единственной американской компанией, которая проектирует и производит чипы самостоятельно.

Тем временем Qualcomm, по слухам, передумала покупать Intel из-за огромных долгов компании. Если бы сделка состоялась, это было бы одно из крупнейших поглощений в истории полупроводниковой промышленности. Apple и Samsung также подумывают о покупке Intel.

Вас также могут заинтересовать новости: