Американский чипмейкер переживает, пожалуй, самый трудный период за всю свою историю.

Американский чипмейкер Intel переживает, пожалуй, самый трудный период за всю свою историю. Последний квартал завершился для нее гигантским чистым убытком в 16,6 млрд долларов. Впрочем, хоронить компанию вряд ли стоит.

Как сообщает издание Semafor, ссылаясь на источники в министерстве торговли США и Конгрессе, американские политики настолько обеспокоены судьбой Intel, что уже начали обсуждать негативный сценарий, в случае наступления которого компания не сможет самостоятельно выйти из кризиса.

На текущем этапе обсуждения только начались, однако чинновники уже близки к признанию того, что Intel нельзя обанкротиться, поскольку ее производственные мощности и технологии рассматриваются как ключевые для восстановления полупроводниковой отрасли в США. Intel является единственной компанией США, которая проектирует и производит чипы самостоятельно.

Видео дня

Один из возможных вариантов – слияние Intel с одной из крупных американских компаний. В публикации упоминаются AMD и Marvell, однако первый вариант вряд ли возможен с точки зрения антимонопольных законодательств разных стран.

Помимо финансовых трудностей, для Intel завершилась целая эпоха длиной почти в 30 лет: компанию исключили из промышленного индекса Доу Джонса, заменив ее на NVIDIA, что подчеркивает масштаб ее нынешних проблем.

Как писал УНИАН, AMD положила на лопатки Intel, представив "лучший в мире игровой процессор". Это 8-ядерный Ryzen 7 9800X3D с 104 МБ кэша, частотой 5,2 ГГц и TDP 120 Вт, который в среднем на 20% производительнее Core Ultra 285K,

Меж тем Nvidia собирается выпустить собственные процессоры для ПК уже в 2025 году, составив конкуренцию Intel и AMD. Современная ПК-индустрия отчаянно нуждается в инновациях, чем и решил воспользоваться гигант в сфере чипов.

Вас также могут заинтересовать новости: