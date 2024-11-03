Американский чипмейкер Intel переживает, пожалуй, самый трудный период за всю свою историю. Последний квартал завершился для нее гигантским чистым убытком в 16,6 млрд долларов. Впрочем, хоронить компанию вряд ли стоит.
Как сообщает издание Semafor, ссылаясь на источники в министерстве торговли США и Конгрессе, американские политики настолько обеспокоены судьбой Intel, что уже начали обсуждать негативный сценарий, в случае наступления которого компания не сможет самостоятельно выйти из кризиса.
На текущем этапе обсуждения только начались, однако чинновники уже близки к признанию того, что Intel нельзя обанкротиться, поскольку ее производственные мощности и технологии рассматриваются как ключевые для восстановления полупроводниковой отрасли в США. Intel является единственной компанией США, которая проектирует и производит чипы самостоятельно.
Один из возможных вариантов – слияние Intel с одной из крупных американских компаний. В публикации упоминаются AMD и Marvell, однако первый вариант вряд ли возможен с точки зрения антимонопольных законодательств разных стран.
Помимо финансовых трудностей, для Intel завершилась целая эпоха длиной почти в 30 лет: компанию исключили из промышленного индекса Доу Джонса, заменив ее на NVIDIA, что подчеркивает масштаб ее нынешних проблем.
Как писал УНИАН, AMD положила на лопатки Intel, представив "лучший в мире игровой процессор". Это 8-ядерный Ryzen 7 9800X3D с 104 МБ кэша, частотой 5,2 ГГц и TDP 120 Вт, который в среднем на 20% производительнее Core Ultra 285K,
Меж тем Nvidia собирается выпустить собственные процессоры для ПК уже в 2025 году, составив конкуренцию Intel и AMD. Современная ПК-индустрия отчаянно нуждается в инновациях, чем и решил воспользоваться гигант в сфере чипов.