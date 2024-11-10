Компания пытается стабилизировать моральное состояние работников.

Один из крупнейших производителей процессоров Intel сейчас переживает не лучшие времена. За последний квартал компания понесла убытки на 16 миллиардов долларов, а в августе Intel сократила 15 тысяч своих сотрудников. Однако самым страшным событием для работников стало прекращение закупок чая и кофе в офисы Intel.

Корпорация решила пересмотреть решения по сокращению расходов и вернула работникам бесплатные напитки. Возможность выпить кружку кофе в офисе в обеденный перерыв положительно сказывается на трудоспособности работников, считают в Intel.

Хотя Intel по-прежнему сталкивается с проблемами, связанными с расходами, мы понимаем, что небольшие удобства играют важную роль в нашей повседневной жизни. Мы знаем, что это небольшой шаг, но мы надеемся, что он будет значимым для поддержки нашей культуры на рабочем месте

Но в то же время бесплатные фрукты, которые Intel тоже больше не предлагает после сокращения расходов, так и не вернули. Сообщается, что раньше Intel ежегодно тратила по 100 миллионов долларов на закупку еды для офисов. Сейчас компания не может позволить себе такие расходы.

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Анонимный сотрудник Intel рассказал изданию Oregonlive, что мораль работников компании подорвана нестабильным финансовым состоянием корпорации. Intel также пришлось сократить количество бонусных акций для сотрудников компании.

Ранее Intel анонсировала новую линейку процессоров Arrow Lake, которая может похвастаться пониженным энергопотреблением.

В то же время, главный конкурент Intel, AMD, выпустил процессор Ryzen 7 9800X3D, который уже называют "новым королём среди игровых процессоров". Чип может выдавать более 1000 FPS в играх.

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