Всего же планируется, что xAI привлечёт 20 миллиардов долларов.

Илон Маск готовится привлечь около 20 миллиардов долларов для своей ИИ-компании xAI, и ключевую роль в сделке сыграет NVIDIA.

Как сообщает Bloomberg, финансирование будет разделено на 7-8 миллиардов через выпуск новых акций и до 12 миллиардов через долговые инструменты, оформленные через специальное юридическое лицо, которое закупит GPU NVIDIA и передаст их xAI. При этом сама NVIDIA, по данным источников, может вложить до 2 миллиардов долларов в акции проекта.

Чипы NVIDIA предназначены для Colossus 2 - суперкомпьютера xAI, который расположен в Мемфисе, мощностью 100 МВт, который начал работу в этом году. Маск планирует удвоить количество GPU на объекте до 200 тысяч.

По словам Bloomberg, такая схема обеспечивает xAI приоритетный доступ к видеокартам в условиях дефицита и позволяет NVIDIA закрепиться на одном из самых масштабных ИИ-проектов США.

При этом xAI уже использует газовые турбины для генерации электроэнергии для Colossus 2, что вызвало критику со стороны экологов. Southern Environmental Law Center сообщает, что рассматривается строительство второго мемфисского объекта с десятками газовых турбин, способных вырабатывать до 1,5 ГВт.

Ранее мы рассказывали, что NVIDIA вложит до 100 миллиардов долларов в разработчика ChatGPT. Глава компании Дженсен Хуанг поделился, что он верит в то, что OpenAI станет следующей многотриллионной компанией.

