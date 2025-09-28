Дженсен Хуанг верит, что OpenAI станет следующей многотриллионной компанией.

Основатель и глава NVIDIA Дженсен Хуанг заявил, что верит в стремительный рост OpenAI и видит её будущей многотриллионной компанией. Как он рассказал в подкасте BG2, именно поэтому NVIDIA подписала соглашение, по которому вложит до 100 миллардов долларов в инфраструктуру для создателей ChatGPT.

Соглашение, подписанное на этой неделе, предусматривает строительство дата-центров суммарной мощностью до 10 ГВт на базе графических процессоров NVIDIA.

Их будут разворачивать через облачных партнёров OpenAI, а сама компания получит ранний доступ к будущим чипам Rubin и сетевым решениям, которые ещё даже не вышли в массовый рынок.



Хуанг подчеркнул, что ставка сделана на масштаб и скорость - именно они, по его мнению, определят лидеров в ИИ. NVIDIA синхронизирует свою дорожную карту с амбициями OpenAI и "страхует" рост компании, обеспечивая её вычислительной мощностью на годы вперёд.

Ранее мы рассказывали, что NVIDIA спасла Intel, инвестировав в своего конкурента 5 миллиардов долларов. Корпорации будут совместно разрабатывать чипы для ИИ дата-центов и ПК.

Кроме того, недавно создатель ChatGPT предсказал будущее ИИ. Последняя модель компании GPT-5 уже "во многом" умнее его самого, считает Сэм Альтман.

