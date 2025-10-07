У компании есть 2 недели на выполнение требований суда.

Google обязали открыть Android для сторонних платёжных систем и альтернативных магазинов приложений. Как сообщает The Verge, Верховный Суд США дал Google время до 22 октября, чтобы выполнить предписание, иначе компания нарушит закон.

Решение суда требует, чтобы Google перестала навязывать разработчикам использование системы Google Play Billing, разрешила им рассказывать пользователям о других способах оплаты прямо в Play Store, давать ссылки на загрузку приложений вне магазина, устанавливать собственные цены и отказаться от эксклюзивных соглашений с производителями устройств и операторами.

Также компания должна сотрудничать с Epic Games при создании системы, которая позволит сторонним магазинам работать в рамках Google Play.

Глава Epic Games Тим Суини заявил, что с 22 октября разработчики смогут легально направлять пользователей Google Play к внешним платёжным системам без комиссий и ограничений. В Google же подчеркнули, что выполнят юридические обязательства, но предупредили, что такие изменения могут поставить под угрозу безопасность загрузки приложений.

Компания планирует подать апелляцию в Верховный суд до 27 октября, уже после установленного срока. Судья, вынесший первоначальное решение, потребовал, чтобы Google и Epic отчитались о выполнении требований 30 октября.

Ранее мы рассказывали, что на Google подали в суд из-за того, что на поисковые запросы отвечает ИИ. Истцы пожаловались, что AI Overviews снижает трафик и незаконно лишает журналистов доходов.

