Компания Google опубликовала итоговый рейтинг самых популярных поисковых запросов среди украинских пользователей за 2024 год. Об этом говорится в пресс-релизе Google Украина.
Согласно рейтингу Google, первую строчку среди самых популярных поисковых запросов года занял запрос "График отключения света". На втором месте оказался запрос "Евро 2024", а на третьей позиции - "Сырский". Также в топе запросов года были "Олимпийские игры 2024", "Пасха 2024" и "Суджа".
Самые популярные запросы года:
- График отключения света
- Евро 2024
- Сырский
- Олимпийские игры 2024
- Пасха 2024
- Усик
- Ирина Фарион
- Суджа
- 20 дней в Мариуполе
- Евровидение 2024
Среди поисковых запросов в категории "Персона", интерес к которой рос больше всего в течение года, лидером стал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Среди других известных личностей, которыми активно интересовались украинцы были Александр Усик, Дональд Трамп, Камала Харрис и Клавдия Петровна.
Персона, интерес к которой рос больше всего:
- Александр Сырский
- Александр Усик
- Дональд Трамп
- Сергей Лавров
- Камала Харрис
- Майк Тайсон
- Николай Тищенко
- Павел Дуров
- Клавдия Петровна
- Соня Морозюк
Также в контексте потерь 2024 года украинцы проявляли интерес к таким личностям, как Ирина Фарион, Алексей Навальный и Ален Делон.
Ушли навсегда:
- Ирина Фарион
- Алексей Навальный
- Ален Делон
- Анастасия Заворотнюк
- Александр Масляков
- Вячеслав Узелков
- Александр Ширвиндт
- Виталий Белоножко
- Богдан Сташкив
- Шеннен Догерти
В категории "Фильмы" лидером стал украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе". Вторую и третью позиции заняли сиквелы популярных фильмов: анимация "Мыслями наизнанку 2" и космическая фантастика "Дюна. Часть вторая". Также значительный интерес украинцев вызвали одни из самых обсуждаемых фильмов года "Солтберн" и "Субстанция", а также украинский мистический фильм ужасов "Конотопская ведьма".
Фильм:
- 20 дней в Мариуполе
- Мыслями наизнанку 2
- Дюна 2
- Солтберн
- Субстанция
- Веном 3
- Люблю тебя ненавидеть
- Ужас 3
- Дикий робот
- Конотопская ведьма
Среди поисковых запросов относительно покупок в 2024 году украинцы больше всего интересовались, где купить EcoFlow, зарядные станции, инверторы и солнечные панели. Также популярными в этой категории были запросы дубайский шоколад, сквиш лапка и тюбинг.
Покупка:
- Экофлоу
- Вентилятор
- Зарядная станция
- Инвертор
- Айфон 16
- Дубайский шоколад
- Сквиш лапка
- Гелевый аккумулятор 100 ампер
- Солнечные панели
- Тюбинг
Кроме того, в 2024 году пользователи из Украины искали, что означают аббревиатуры МСЭК, РЭБ, ЦНАП и КАБ. Украинцы пытались выяснить значение слов "терриконы", "квадроберы" и "чиназес", а также, что такое очереди отключения света и справка ок-7.
Вопрос: "Что такое?":
- что такое мсэк
- что такое рэб
- что такое терриконы
- что такое очереди отключения света
- что такое цнап
- что такое справка ок-7
- что такое каб
- что такое бусификация
- что такое квадроберы
- что такое чиназес
Самые популярные запросы украинцев в Google в 2023 году
Согласно рейтингу Google, украинские пользователи в 2023 году искали ответы на вопросы, что такое гепатит А, Хамас и РЭБ, интересовались министром обороны Украины Рустемом Умеровым и смертью главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.
Тогда среди определяющих моментов года первую позицию занял запрос "Карта воздушных тревог", второе место - "График отключения света". Граждане также пытались выяснить значение слов "Редан", "Макеба" и "ИПСО".
В категории "Покупка года" украинцев больше всего интересовало, где купить калий йодид. Также среди наиболее популярных запросов о покупках лидерами 2023 года стал генератор, онлайн билеты на "Укрзализныцю", новая модель iPhone и повербанк.
В категории "Фильмы" в 2023 году украинцев больше всего заинтересовал новый фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер", рассказывающий об истории создания атомной бомбы под руководством Роберта Оппенгеймера.