Первую строчку среди самых популярных поисковых запросов года занял запрос "График отключения света" / коллаж УНИАН, фото УНИАН, ua.depositphotos.com, скриншот

Компания Google опубликовала итоговый рейтинг самых популярных поисковых запросов среди украинских пользователей за 2024 год. Об этом говорится в пресс-релизе Google Украина.

Согласно рейтингу Google, первую строчку среди самых популярных поисковых запросов года занял запрос "График отключения света". На втором месте оказался запрос "Евро 2024", а на третьей позиции - "Сырский". Также в топе запросов года были "Олимпийские игры 2024", "Пасха 2024" и "Суджа".

Самые популярные запросы года:

Видео дня
  1. График отключения света
  2. Евро 2024
  3. Сырский
  4. Олимпийские игры 2024
  5. Пасха 2024
  6. Усик
  7. Ирина Фарион
  8. Суджа
  9. 20 дней в Мариуполе
  10. Евровидение 2024

Среди поисковых запросов в категории "Персона", интерес к которой рос больше всего в течение года, лидером стал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Среди других известных личностей, которыми активно интересовались украинцы были Александр Усик, Дональд Трамп, Камала Харрис и Клавдия Петровна.

Персона, интерес к которой рос больше всего:

  1. Александр Сырский
  2. Александр Усик
  3. Дональд Трамп
  4. Сергей Лавров
  5. Камала Харрис
  6. Майк Тайсон
  7. Николай Тищенко
  8. Павел Дуров
  9. Клавдия Петровна
  10. Соня Морозюк

Также в контексте потерь 2024 года украинцы проявляли интерес к таким личностям, как Ирина Фарион, Алексей Навальный и Ален Делон.

Ушли навсегда:

  1. Ирина Фарион
  2. Алексей Навальный
  3. Ален Делон
  4. Анастасия Заворотнюк
  5. Александр Масляков
  6. Вячеслав Узелков
  7. Александр Ширвиндт
  8. Виталий Белоножко
  9. Богдан Сташкив
  10. Шеннен Догерти

В категории "Фильмы" лидером стал украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе". Вторую и третью позиции заняли сиквелы популярных фильмов: анимация "Мыслями наизнанку 2" и космическая фантастика "Дюна. Часть вторая". Также значительный интерес украинцев вызвали одни из самых обсуждаемых фильмов года "Солтберн" и "Субстанция", а также украинский мистический фильм ужасов "Конотопская ведьма".

Фильм:

  1. 20 дней в Мариуполе
  2. Мыслями наизнанку 2
  3. Дюна 2
  4. Солтберн
  5. Субстанция
  6. Веном 3
  7. Люблю тебя ненавидеть
  8. Ужас 3
  9. Дикий робот
  10. Конотопская ведьма

Среди поисковых запросов относительно покупок в 2024 году украинцы больше всего интересовались, где купить EcoFlow, зарядные станции, инверторы и солнечные панели. Также популярными в этой категории были запросы дубайский шоколад, сквиш лапка и тюбинг.

Покупка:

  1. Экофлоу
  2. Вентилятор
  3. Зарядная станция
  4. Инвертор
  5. Айфон 16
  6. Дубайский шоколад
  7. Сквиш лапка
  8. Гелевый аккумулятор 100 ампер
  9. Солнечные панели
  10. Тюбинг

Кроме того, в 2024 году пользователи из Украины искали, что означают аббревиатуры МСЭК, РЭБ, ЦНАП и КАБ. Украинцы пытались выяснить значение слов "терриконы", "квадроберы" и "чиназес", а также, что такое очереди отключения света и справка ок-7.

Вопрос: "Что такое?":

  1. что такое мсэк
  2. что такое рэб
  3. что такое терриконы
  4. что такое очереди отключения света
  5. что такое цнап
  6. что такое справка ок-7
  7. что такое каб
  8. что такое бусификация
  9. что такое квадроберы
  10. что такое чиназес

Самые популярные запросы украинцев в Google в 2023 году

Согласно рейтингу Google, украинские пользователи в 2023 году искали ответы на вопросы, что такое гепатит А, Хамас и РЭБ, интересовались министром обороны Украины Рустемом Умеровым и смертью главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Тогда среди определяющих моментов года первую позицию занял запрос "Карта воздушных тревог", второе место - "График отключения света". Граждане также пытались выяснить значение слов "Редан", "Макеба" и "ИПСО".

В категории "Покупка года" украинцев больше всего интересовало, где купить калий йодид. Также среди наиболее популярных запросов о покупках лидерами 2023 года стал генератор, онлайн билеты на "Укрзализныцю", новая модель iPhone и повербанк.

В категории "Фильмы" в 2023 году украинцев больше всего заинтересовал новый фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер", рассказывающий об истории создания атомной бомбы под руководством Роберта Оппенгеймера.

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