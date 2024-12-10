Украинцы пытались выяснить аббревиатуры МСЭК, РЭБ, ЦНАП и КАБ, а также значение слов "терриконы" и "чиназес".

Компания Google опубликовала итоговый рейтинг самых популярных поисковых запросов среди украинских пользователей за 2024 год. Об этом говорится в пресс-релизе Google Украина.

Согласно рейтингу Google, первую строчку среди самых популярных поисковых запросов года занял запрос "График отключения света". На втором месте оказался запрос "Евро 2024", а на третьей позиции - "Сырский". Также в топе запросов года были "Олимпийские игры 2024", "Пасха 2024" и "Суджа".

Самые популярные запросы года:

Видео дня

График отключения света Евро 2024 Сырский Олимпийские игры 2024 Пасха 2024 Усик Ирина Фарион Суджа 20 дней в Мариуполе Евровидение 2024

Среди поисковых запросов в категории "Персона", интерес к которой рос больше всего в течение года, лидером стал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Среди других известных личностей, которыми активно интересовались украинцы были Александр Усик, Дональд Трамп, Камала Харрис и Клавдия Петровна.

Персона, интерес к которой рос больше всего:

Александр Сырский Александр Усик Дональд Трамп Сергей Лавров Камала Харрис Майк Тайсон Николай Тищенко Павел Дуров Клавдия Петровна Соня Морозюк

Также в контексте потерь 2024 года украинцы проявляли интерес к таким личностям, как Ирина Фарион, Алексей Навальный и Ален Делон.

Ушли навсегда:

Ирина Фарион Алексей Навальный Ален Делон Анастасия Заворотнюк Александр Масляков Вячеслав Узелков Александр Ширвиндт Виталий Белоножко Богдан Сташкив Шеннен Догерти

В категории "Фильмы" лидером стал украинский документальный фильм "20 дней в Мариуполе". Вторую и третью позиции заняли сиквелы популярных фильмов: анимация "Мыслями наизнанку 2" и космическая фантастика "Дюна. Часть вторая". Также значительный интерес украинцев вызвали одни из самых обсуждаемых фильмов года "Солтберн" и "Субстанция", а также украинский мистический фильм ужасов "Конотопская ведьма".

Фильм:

20 дней в Мариуполе Мыслями наизнанку 2 Дюна 2 Солтберн Субстанция Веном 3 Люблю тебя ненавидеть Ужас 3 Дикий робот Конотопская ведьма

Среди поисковых запросов относительно покупок в 2024 году украинцы больше всего интересовались, где купить EcoFlow, зарядные станции, инверторы и солнечные панели. Также популярными в этой категории были запросы дубайский шоколад, сквиш лапка и тюбинг.

Покупка:

Экофлоу Вентилятор Зарядная станция Инвертор Айфон 16 Дубайский шоколад Сквиш лапка Гелевый аккумулятор 100 ампер Солнечные панели Тюбинг

Кроме того, в 2024 году пользователи из Украины искали, что означают аббревиатуры МСЭК, РЭБ, ЦНАП и КАБ. Украинцы пытались выяснить значение слов "терриконы", "квадроберы" и "чиназес", а также, что такое очереди отключения света и справка ок-7.

Вопрос: "Что такое?":

что такое мсэк что такое рэб что такое терриконы что такое очереди отключения света что такое цнап что такое справка ок-7 что такое каб что такое бусификация что такое квадроберы что такое чиназес

Самые популярные запросы украинцев в Google в 2023 году

Согласно рейтингу Google, украинские пользователи в 2023 году искали ответы на вопросы, что такое гепатит А, Хамас и РЭБ, интересовались министром обороны Украины Рустемом Умеровым и смертью главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина.

Тогда среди определяющих моментов года первую позицию занял запрос "Карта воздушных тревог", второе место - "График отключения света". Граждане также пытались выяснить значение слов "Редан", "Макеба" и "ИПСО".

В категории "Покупка года" украинцев больше всего интересовало, где купить калий йодид. Также среди наиболее популярных запросов о покупках лидерами 2023 года стал генератор, онлайн билеты на "Укрзализныцю", новая модель iPhone и повербанк.

В категории "Фильмы" в 2023 году украинцев больше всего заинтересовал новый фильм Кристофера Нолана "Оппенгеймер", рассказывающий об истории создания атомной бомбы под руководством Роберта Оппенгеймера.

Вас также могут заинтересовать новости: