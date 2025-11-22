Сейчас в демку Teammates могут поиграть несколько сотен человек.

Ubisoft показала эксперимент под названием Teammates - это площадка, где компания тестирует, насколько далеко можно зайти с ИИ-напарниками в играх и как сделать взаимодействие с ними действительно живым.

Смысл проекта попробовать, способен ли генеративный искусственный интеллект дать игроку ощущение команды, которая не выглядит набором скриптов.

В тестовой демке есть один уровень - игроку предстоит пробраться к вражеской базе, найти пропавших членов отряда, восстановить их последние воспоминания и по дороге разобраться с противниками.

Главная фишка проекта - голосовой ИИ-ассистент Яспар. Он ориентирует игрока на местности, подсвечивает врагов и предметы, рассказывает детали истории, меняет настройки и даже ставит игру на паузу.

Помимо Яспара, с игроком бегают два напарника - Пабло и София. Игрок управляем ими короткими голосовыми командами, а дальше они подстраиваются под игрока. Ubisoft утверждает, что боты реагируют не только на указания, но и на тон, настроение и манеру речи, а также отслеживают изменения в окружении.

Ubisoft не делает вид, что ИИ - это идеальное решение. В компании говорят, что хотят развивать эту сферу аккуратно, ИИ должен работать рядом с творческой частью, а не вместо неё.

Сейчас Teammates открыт для нескольких сотен человек, закрытый тест продолжается, и Ubisoft обещает делиться обновлениями.

Ранее мы рассказывали, что игроки раскритиковали Call of Duty: Black Ops 7 за использоавние картинок, сгенерированных ИИ. Activision использовала ИИ для создания визиток.

