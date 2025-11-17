Релиз The Blood of Dawnwalker планируется в следующем году.

Rebel Wolves, основанная выходцами из CD Projekt RED, выпустила геймплейное видео The Blood of Dawnwalker. В ролике показан полноценный квест, механика исследования, бой, вариативность заданий и ключевая особенность проекта: разный геймплей днём и ночью.

В начале трейлера показан дневной сценарий прохождения. Главный герой, вампир Коэн, расследует серию нападений, расспрашивает NPC и использует свой аналог "ведьмачьего чутья" - ту же систему подсказок и улик, которая напоминает "Ведьмак 3".

По следам Коэн выходит на логово вампира и вступает в бой. Механика сражений строится на чётких уклонах и выборе направления для атаки, немного напоминаёт боёвку из серии "Готика". Набор умений в дневное время ограничен мечом и "гексами" - ритуальными способностями, среди которых есть, например, заклинание для разговора с мёртвыми.

Однако после наступления темноты у Коэна открываются совершенно другие инструменты: сверхсила, перемещение по стенам, телепортация в стиле Dishonored. Игрок может попасть в собор с крыши, минуя боевой путь, сюжетные сцены и даже одного из потенциальных боссов.

Время в игре движется по ключевым событиям, а не в реальном темпе, поэтому прохождение строится вокруг решений, а не таймера. По словам Rebel Wolves, большинство квестов будет иметь отдельные маршруты под дневной и ночной геймплей.

Релиз The Blood of Dawnwalker запланирован на 2026 год, пока что без точной даты. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что разработчики The Blood of Dawnwalker рассказали, сколько уйдёт времени на прохождение их игры. Маленькая команда Rebel Wolves понимает свои возможности и не хочет делать огромную игру.

