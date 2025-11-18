Патч 1.7 уже доступен на всех платформах.

GSC Game World выпустила обновление 1.7 для S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. Вместе с релизом авторы показали трейлер, где собрали ключевые изменения.

Главный упор сделан на A-Life - персонажи и мутанты теперь активнее сражаются за точки интереса и жёстче защищают свои убежища, из-за чего Зона ощущается динамичнее.

Разработчики также переработали зрение врагов - герою стало проще прятаться в высокой траве и уходить от чужих прицелов в кустах. Также обновились интерфейсы инвентаря и снаряжения и был переработан спринт.

Видео дня

В игре появился новый уровень сложности "Мастер" и режим "Экспедиция", который можно активировать только при старте прохождения. Добавили новые аномалии, улучшили прицеливание на контроллере, расширили погодные сценарии мелким дождём, а по локациям теперь раскиданы SD-карты с купонами.

Разработчики исправили более сотни багов, подтянули оптимизацию и довели до ума несколько систем поведения NPC.

Уже 20 ноября Stalker 2 выйдет на PS5 с поддержкой возможностей PS5 Pro и всеми патчами.

Кроме того, недавно стало известно, что Microsoft уберёт Stalker 2 из Xbox Game Pass уже в этом месяце. Шутер пробыл в подписке год с момента релиза.

