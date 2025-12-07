Тим Кейн переехал обратно в Калифорнию и снова работает в офисе студии.

Один из создателей оригинального Fallout Тим Кейн неожиданно вернулся к полноценной работе в Obsidian и уже вышел в офис. Об этом он рассказал в новом видео на своём YouTube-канале, где обычно делится историями из индустрии и размышлениями о геймдизайне.

Кейн поделился, что переехал обратно в Калифорнию и снова стал штатным сотрудником студии. Чем именно он занимается, разработчик не раскрывает, по его словам, всё равно никто не угадает

Кейн вернулся к рабочему столу всего около недели назад, поэтому новостей о проекте ждать рано. При этом он намекает, что как минимум одна игра, над которой он работал как наёмный работник, выйдет "достаточно скоро".

Видео дня

YouTube-канал разработчика тоже никуда не исчезнет. Кейн отметил, что коллеги в Obsidian активно смотрят его ролики, и это только подталкивает его продолжать рассказами о геймдеве.

Ранее Тим Кейн объяснил, почему игры не стали дешевле, когда все перешли в Steam. По его мнению, издатели просто оставили себе сэкономленные деньги.

Кроме того, недавно разработчик поделился, что бы он хотел видеть в современных играх серии Fallout. Во вселенной Fallout никогда не было по-настоящему доброй фракции, говорит Тим Кейн.

Вас также могут заинтересовать новости: