Amazon Prime Video показал первый отрывок второго сезона Fallout - короткую сцену, действие которой разворачивается в Новаке. Это место хорошо знакомо фанатам Fallout: New Vegas.

В кадре Люси МакЛейн поднимается в пасть Динки - огромного динозавра над мотелем Dino Dee-lite, некогда служившего магазином сувениров и удобным укрытием для снайпера Буна из Fallout: New Vegas.

По сюжету эпизода Люси и Гуль пытаются обмануть рейдеров из банды Ханов: сдают Гуля как преступника, получают награду, а затем собираются сбежать, перебив верёвку на шее Гуля. Но Люси, в отличие от циничного напарника, сомневается в плане и пытается выкрутиться с помощью красноречия.

Премьера второго сезона Fallout запланирована на 17 декабря. В отличие от первого сезона, все серии выйдут не в один день, а будут показываться по одной в неделю вплоть до 4 февраля.

Ранее мы рассказывали, что актёры сериала "Фоллаут" присоединились к сходке фанатов New Vegas в городке Гудспрингс, где начинаются события игры. Уолтон Гоггинс и Аарон Мортен напомнили, что сериал уже продлили на третий сезон.

