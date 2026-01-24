Объявлена ​​самая продаваемая игра 2025 года, и это не Call of Duty

Компания Circana, отслеживающая игровой рынок США, опубликовала рейтинг самых продаваемых игр 2025 года, объединяющий физические и цифровые продажи. И главная сенсация: самой успешной игрой стала не Call of Duty, как многие ожидали, а Battlefield 6, пишет GameDaily.
Battlefield 6 уверенно занял первое место в рейтинге продаж, оставив далеко позади всех конкурентов. Результат особенно впечатляет, учитывая, что на достижение такого успеха игре потребовалось всего три месяца с момента релиза.
Black Ops 7 оказалась лишь на пятом месте – это низший результат франшизы с 2008 года. Тогда Call of Duty: World at War занял седьмую строчку. С тех пор игры серии всегда были на первой позиции, кроме тех годов, когда выходили Red Dead Redemption 2 (2018) и Hogwarts Legacy (2023).
Топ-20 самых продаваемых игр выглядит следующим образом:
- Battlefield 6;
- NBA 2K26;
- Borderlands 4;
- Monster Hunter Wilds;
- Call of Duty: Black Ops 7;
- Madden NFL 26;
- EA Sports College Football;
- EA Sports FC 26;
- The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered;
- Call of Duty: Black Ops 6;
- Ghost of Yotei;
- MLB: The Show 25;
- Minecraft;
- Elden Ring Nightreign;
- Kingdom Come: Deliverance 2;
- Forza Horizon 5;
- Pokemon Legends: Z-A;
- WWE 2K25;
- Split Fiction;
- GTA 5.
Примечательно, что в списке представлены не только новинки 2025 года, но и более старые видеоигры, которые продолжают стабильно продаваться благодаря популярности или ремастерам. Это показывает, что у игроков сохраняется интерес не только к свежим релизам, но и к "вечным хитам".
Ранее EA и Battlefield Studios перенесли запуск второго сезона Battlefield 6 почти на месяц, чтобы доработать новый контент с учетом отзывов игроков. Недавно разработчики поделились планами на поддержку шутера – в игру, например, вернут карту Golmud Railway из Battlefield 4.
Меж тем Battlefield 6 потеряла более 90% игроков в Steam с момента релиза. Если на запуске шутер мог похвастаться пиковым онлайном в 747,4 тыс. человек, то в январе максимальный суточный показатель сократился до 85-100 тыс.