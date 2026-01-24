Объявлена ​​самая продаваемая игра 2025 года, и это не Call of Duty

Battlefield впервые в истории обошла по продажам шутер Activision за календарный год.

Компания Circana, отслеживающая игровой рынок США, опубликовала рейтинг самых продаваемых игр 2025 года, объединяющий физические и цифровые продажи. И главная сенсация: самой успешной игрой стала не Call of Duty, как многие ожидали, а Battlefield 6, пишет GameDaily.

Battlefield 6 уверенно занял первое место в рейтинге продаж, оставив далеко позади всех конкурентов. Результат особенно впечатляет, учитывая, что на достижение такого успеха игре потребовалось всего три месяца с момента релиза.

Black Ops 7 оказалась лишь на пятом месте – это низший результат франшизы с 2008 года. Тогда Call of Duty: World at War занял седьмую строчку. С тех пор игры серии всегда были на первой позиции, кроме тех годов, когда выходили Red Dead Redemption 2 (2018) и Hogwarts Legacy (2023).

Видео дня

Топ-20 самых продаваемых игр выглядит следующим образом:

Battlefield 6; NBA 2K26; Borderlands 4; Monster Hunter Wilds; Call of Duty: Black Ops 7; Madden NFL 26; EA Sports College Football; EA Sports FC 26; The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered; Call of Duty: Black Ops 6; Ghost of Yotei; MLB: The Show 25; Minecraft; Elden Ring Nightreign; Kingdom Come: Deliverance 2; Forza Horizon 5; Pokemon Legends: Z-A; WWE 2K25; Split Fiction; GTA 5.

Примечательно, что в списке представлены не только новинки 2025 года, но и более старые видеоигры, которые продолжают стабильно продаваться благодаря популярности или ремастерам. Это показывает, что у игроков сохраняется интерес не только к свежим релизам, но и к "вечным хитам".

Ранее EA и Battlefield Studios перенесли запуск второго сезона Battlefield 6 почти на месяц, чтобы доработать новый контент с учетом отзывов игроков. Недавно разработчики поделились планами на поддержку шутера – в игру, например, вернут карту Golmud Railway из Battlefield 4.

Меж тем Battlefield 6 потеряла более 90% игроков в Steam с момента релиза. Если на запуске шутер мог похвастаться пиковым онлайном в 747,4 тыс. человек, то в январе максимальный суточный показатель сократился до 85-100 тыс.

Вас также могут заинтересовать новости: