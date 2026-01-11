Наигрались: Battlefield 6 потерял почти всех игроков за считанные месяцы

Онлайн шутера обвалился с пиковых 750 тысяч человек на релизе в октябре до менее чем 100 тыс.

Онлайн-шутер Battlefield 6, который показал один из самых впечатляющих стартов в истории серии, продав более 7 млн копий за три дня и установил рекорд по одновременным игрокам (почти 750 тысяч в Steam) за последние месяцы потерял почти 90% своей аудитории, обратили внимание СМИ.

На момент публикации материала игра не входит даже в топ-20 популярных релизов Steam по онлайну. Если на запуске шутер мог похвастаться пиковым онлайном в 747,4 тыс. геймеров, то с 5 по 10 января максимальный суточный показатель сократился до 85-100 тыс. игроков.

По графику SteamDB, который отслеживает статистику запусков игр, видно, что Battlefield 6 теряет аудиторию в Steam постепенно. Всплеск активности был при запуске первого сезона, но потом снова наблюдался спад.

Рейтинг Battlefield 6 в Steam также просел до статуса "Смешанный" (52% положительных отзывов), а запущенный бесплатный режим королевской битвы REDSEC получил еще более низкие оценки – 30% и "В основном отрицательные".

Точную причину такого спада назвать сложно. Тем не менее часть игроков считает, что это связано с отсутствием нового контента, особенно свежих карт. Ситуацию усугубляет и навязчивая модель монетизации: даже при стоимости базового издания $70 игра изобилует микротранзакциями, рекламой боевого пропуска и платными ивентами.

Игра вышла 10 октября 2025-го. Помимо Steam, она доступна на ПК через EA App и Epic Games Store, а также на консолях PS5 и Xbox Series X/S. Статистики по перечисленным платформам в открытом доступе нет.

