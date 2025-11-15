Судя по образу Зельды, Nintendo экранизирует Breath of The Wild.

В сети появились первые кадры со съёмок фильма The Legend of Zelda. Картину снимают в Новой Зеландии, и по утечкам уже видно, что команда Веса Болла ориентируется на Breath of the Wild.

В ролике видно, как Бо Брагасон в образе Зельды идёт по лесу и принимает оружие от неизвестного персонажа. Её костюм почти полностью повторяет полевой наряд Зельды из Breath of the Wild, та же синяя куртка, плотные штаны, перчатки без пальцев, высокая обувь.

Серии почти 40 лет, и у создателей было десятки вариантов, откуда черпать вдохновение. Но выбор, похоже, сделали в пользу самой популярной версии Зельды последних лет.

Впрочем, пересказ один в один ожидать вряд ли стоит - в игре сама Зельда появляется в основном во флэшбэках, а в кино её роль явно будет шире.

Премьера фильма по The Legend of Zelda намечена на 7 мая 2027 года. Изначально экранизация должна была выйти в марте, но Nintendo перенесла премьеру.

Ранее мы рассказывали, что Nintendo отсудила 2 миллиона долларов у пиратов, которые распространяли игры для Switch. Также суд запретил владельцу сайта Modded Hardware заниматься разработкой.

