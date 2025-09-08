Nintendo выиграла суд против компании Modded Hardware, занимавшейся продажей устройств для запуска пиратских игр на Switch.
Американский суд обязал владельца сайта Райана Дэйли выплатить 2 миллиона долларов компенсации и пожизненно запретил ему распространять чипы, взломанные консоли и другие подобные устройства.
В решении отмечается, что действия Modded Hardware нанесли "значительный и непоправимый ущерб" Nintendo. Компания продавала устройство MIG Switch, имитирующее картридж и позволяющее загружать на приставку любые игры, а также предлагала джейлбрейк и модификации железа.
Теперь все товары должны быть уничтожены, а домен Modded Hardware передан Nintendo.
Ранее мы рассказывали, что Nintendo начала банить владельцев Switch 2 за пиратство. Правда, они не пиратили, а компания блокирует консоли за использование любых сторонних картриджей.
Кроме того, недавно организация защиты животных PETA попросила Nintendo изменить дизайн персонажа в Mario Kart. Якобы кольцо в носу коровы из гоночной игры напоминает о жестоком обращении с животными.