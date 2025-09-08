Также суд запретил владельцу сайта Modded Hardware заниматься разработкой.

Nintendo выиграла суд против компании Modded Hardware, занимавшейся продажей устройств для запуска пиратских игр на Switch.

Американский суд обязал владельца сайта Райана Дэйли выплатить 2 миллиона долларов компенсации и пожизненно запретил ему распространять чипы, взломанные консоли и другие подобные устройства.

В решении отмечается, что действия Modded Hardware нанесли "значительный и непоправимый ущерб" Nintendo. Компания продавала устройство MIG Switch, имитирующее картридж и позволяющее загружать на приставку любые игры, а также предлагала джейлбрейк и модификации железа.

Теперь все товары должны быть уничтожены, а домен Modded Hardware передан Nintendo.

Ранее мы рассказывали, что Nintendo начала банить владельцев Switch 2 за пиратство. Правда, они не пиратили, а компания блокирует консоли за использование любых сторонних картриджей.

Кроме того, недавно организация защиты животных PETA попросила Nintendo изменить дизайн персонажа в Mario Kart. Якобы кольцо в носу коровы из гоночной игры напоминает о жестоком обращении с животными.

