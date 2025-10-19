Демо модификации выходит уже 19 октября.

Фанатская команда Slurm Team перенесла культовую The Simpsons: Hit & Run в мир "Футурамы".

В моде под названием Futurama: Hit & Run Спрингфилд превращается в Нью-Нью-Йорк 3000 года с пневмотрубами для передвижения, канализацией, залитой мутагенной слизью, и полностью переработанными 3D-моделями.

Разработчики говорят, что создавали всё с нуля, а сама игра должна ощущаться как настоящий аддон, который мог бы выйти официально.

Видео дня

Судя по трейлеру, получилось действительно впечатляюще. Даже бывший ведущий дизайнер оригинала Джо МакГинн отметил в комментариях:

"Как главный дизайнер оригинальной игры могу сказать только одно - это выглядит потрясающе! Хочу поиграть".

Демо Futurama: Hit & Run выйдет 19 октября и будет доступно на платформе Mod Bakery. Для запуска понадобится оригинальная The Simpsons: Hit & Run и мод-лаунчер Лукаса.

Ранее мы рассказывали, что легендарные "Симпсоны" возвращаются на большие экраны. Премьера сиквела "Симпсонов в кино" запланирована на 23 июля в 2027 году.

Кроме того, недавно разработчики фанатского масштабного мода Fallout: London выпустили DLC с новым контентом. Правда, для прохождения дополнения рекомендуется начать новую игру.

