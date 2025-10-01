Правда, для прохождения дополнения рекомендуется начать новую игру.

Fallout: London успела стать событием ещё в июле 2024-го, когда бесплатная фанатская модификация разошлась по библиотекам GOG больше миллиона раз всего за три месяца. Теперь у проекта появилось первое крупное DLC - Rabbit and Pork, которое вышло 30 сентября.

Дополнение добавляет в игру 30 новых квестов и мини-игр, 80 полностью озвученных NPC, 70 случайных встреч, а ещё свежий арсенал оружия и брони.

Авторы подчистили баги и внесли много технических правок по отзывам игроков, так что для DLC даже советуют начинать с нового сохранения.

Кроме Fallout: London, студия Team FOLON работает над собственной оригинальной игрой. Проект будет работать на новом движке, а не на Creation Engine от Fallout 4, а также, похоже, отойдёт в сторону от постапокалиптического сеттинга.

Ранее мы рассказывали, что разработчики мода Fallout: London игнорировали актёра озвучки Астариона на протяжении года. При этом Нил Ньюбон был настолько впечатлён проектом, что предлагал свои услуги бесплатно, даже после своей ошеломительно успешной роли в RPG от Larian Studios.

