Лицензия на Симпсонов для Radical Entertainment обошлась в ноль долларов.

Удивительно, как большинство "клонов GTA" забылись в ходе истории, но The Simpsons: Hit & Run уже больше 20 лет остаётся любимой у ценителей классических экшенов в открытом мире.

Как оказалось, Hit & Run могла вылиться в целую игровую серию. Об этом рассказал главный дизайнер игры Джо Макгинн. По его словам, у Radical Entertainment была возможность сделать аж три игры во вселенной "Симпсонов", при этом не заплатив ни доллара за авторские права. При этом Gracie Films (компания Джеймса Брукса, одного из создателей "Симпсонов") предоставила разработчикам оригинальных актёров озвучки из мультсериала.

"Gracie Films предложила нашему издателю сделку на создание трех сиквелов со всеми правами на "Симпсонов" и актерами озвучки по предпочтительной цене в ноль долларов (другими словами, нам не пришлось бы ничего платить за лицензию на "Симпсонов")."

Но сделке века не было суждено состояться. Как вспоминает Макгинн, кто-то неизвестный из издательства Vivendi Games зарубил идею и закрыл проект: "Какой-то сумасшедший в издательстве - мы так и не узнали, кто именно, - сказал 'нет'."

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Ранее мы рассказывали, что в сети стала популярна старая игра про Пятачка из Винни-Пуха. Особенностью проекта оказалось неприкрытое вдохновение разработчиков сериями Silent Hill и Resident Evil.

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