Пять лет после анонса: стало известно, на какой стадии находится Mass Effect 5

Официальный анонс игры состоялся еще в 2020 году на церемонии награждения The Game Awards.

BioWare объявила о поиске производственного директора для предстоящей Mass Effect 5. В описании вакансии, опубликованной директором Майклом Гэмблом, указано, что будущий сотрудник будет рулить разработкой RPG и отчитываться о прогрессе перед Гэмблом.

Претенденту предстоит стать центральным связующим звеном между креативным и техническим руководством студии, а также поддерживать взаимодействие с внутренними и внешними партнерами, чтобы обеспечить реализацию видения проекта на самом высоком уровне качества.

Подобное назначение обычно свидетельствует о переходе игры от стадии препродакшена к активному этапу разработки. Но это также означает, что релиза в ближайшие годы ждать точно не стоит. В то же время некоторые игроки опасаются, что из-за провала Dragon Age: The Veilguard проект могут не довести до релиза и студию просто закроют.

Видео дня

Официальный анонс Mass Effect 5 состоялся еще в 2020 году на церемонии награждения The Game Awards, но с тех пор от BioWare практически ничего не слышно. В честь "Дня Mass Effect" в 2023 году компания опубликовала серию коротких роликов, собирающихся в один 35-секундный тизер-трейлер новой части.

Известно, что новая часть RPG создается на движке Unreal Engine 5 и продолжит события Mass Effect 3. В одном из интервью Майкл Гэмбл заявил, что игра будет фотореалистичной и сохранит этот визуальный стиль.

Франшиза Mass Effect развивается и вне игр. Amazon готовит одноименный сериал, который расскажет оригинальную историю после событий игровой трилогии. Производственная команда включает "костяк", ответственный за сериал по Fallout.

Ранее мы рассказывали, что фанаты Mass Effect строят теории о том, что в Mass Effect 5 вернеися система Парагона и Ренегата.

Вас также могут заинтересовать новости: