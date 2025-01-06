Фанаты Mass Effect строят теории о том, что в Mass Effect 5 вернётся система Парагона и Ренегата

На это также намекает один из "отцов" серии Майкл Гэмбл.

Поклонники Mass Effect от BioWare активно обсуждают вероятное возвращение привычной системы морали Парагон против Ренегата в следующей части серии.

Поводом послужил один из постеров к будущей игре, где внимательные игроки разглядели элементы, напоминающие соответствующие символы, а также недавняя реплика продюсера и руководителя проекта Майкла Гэмбла.

На опубликованном изображении, при наложении, многие усмотрели явное сходство с культовыми знаками Mass Effect - добродетельного пути и жестокого.

Видео дня

Дополнительный интерес вызвал свежий комментарий Гэмбла: он заметил, что большинство людей играли за доброго Парагона, но при этом подчеркнул, что это было бы бессмысленно без Ренегата, ведь возможность выбора важнее того, какой вариант окажется популярнее. Это, по мнению сообщества, может указывать на возвращение более чёткой границы между "хорошими" и "плохими" решениями.

В классической трилогии Mass Effect моральный компас работал по достаточно прямолинейному принципу, где поступки или реплики, демонстрирующие мягкость и понимание, повышали рейтинг Парагона, а резкие или даже жестокие действия относили игрока к Ренегату. Набирая определённое количество очков на одной из сторон, герой открывал особые варианты диалогов и поведения, которых нельзя было достичь, играя в противоположном ключе.

Ранее мы рассказывали, что Майкл Гэмбл присоединился к производству экранизации Mass Effect от Amazon Prime. Сценарий для картины напишет режиссёр последних "Форсажей".

Вас также могут заинтересовать новости: