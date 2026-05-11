Такого успеха Украина не видела три года: польский аналитик оценил ситуацию на фронте

Россияне сталкиваются со все более серьезными проблемами не только в наступлении, но и в удержании инициативы на поле боя.

За последние месяцы на фронте сложилась ситуация, которая еще полгода назад казалась маловероятной - украинцам удается отвоевывать больше территории, чем захватили россияне. Как пишет польский аналитик Славек Загурский в статье для WP Wiadomości, хотя это не является прорывом, но свидетельствует о замедлении российского наступления и о растущих проблемах, с которыми сталкивается армия Путина.

Так, в феврале россияне захватили около 126 квадратных километров украинской территории в по сравнению с более чем 240 квадратными километрами в январе. В январе украинцы вернули себе около 140 квадратных километров, а в феврале – 180 квадратных километров, в основном на южном участке фронта. В апреле российские войска потеряли около 120 квадратных километров ранее удерживаемой территории.

В общей сложности с начала полномасштабной войны Украина отвоевала примерно 75 000–76 000 квадратных километров территории, ранее оккупированной Россией. В результате сейчас Москва контролирует примерно 108 000–110 000 квадратных километров украинской территории, или около 18 процентов площади страны. Примерно половина этой территории была захвачена до полномасштабного вторжения.

В то же время, несмотря на локальные успехи, украинцы отвоевали мало территории. В ходе апрельских боев им удалось вернуть лишь около 0,02 процента площади страны, и достичь больших успехов будет сложно, прогнозирует аналитик.

Проблемы России

Первая проблема - это растущие потери. Уже несколько месяцев подряд российская армия теряет больше солдат, чем может пополнить за счет тайной мобилизации и контрактов. По данным Украины, с декабря по конец апреля Россия мобилизовала всего около 148 000 человек, потеряв за тот же период почти 157 000 солдат. При этом всего год назад Кремль мог поддерживать положительный баланс набора.

Хотя у России по-прежнему большие людские резервы, отмечает аналитик, однако стоимость поддержания нынешнего темпа наступления явно растёт. Кроме того, в самой России значительно меньше добровольцев, чем год назад. Армии становится всё труднее компенсировать потери.

Второй фактор – это погодные условия. Весенняя оттепель традиционно затрудняет наступательные операции на Украине. Заболоченная почва ограничивает мобильность тяжёлой техники, осложняет логистику и замедляет темпы продвижения, которые уже достигли рекордно низкого уровня.

"В прошлом году россияне продвигались на несколько сотен метров в день, местами до 1-2 километров, но без непрерывности и с частыми отступлениями линии фронта. Поэтому в среднем в районах боевых действий продвижение составляло около 150 метров в день… В настоящее время средний темп продвижения снизился до 30-70 метров в день, в зависимости от района боевых действий, и на южном фронте русские по-прежнему отстают", - отмечает аналитик.

Прорыва пока нет

Как отмечает аналитик, после многих месяцев наступления России появились первые признаки того, что украинцы способны перехватить инициативу, по крайней мере, на тактическом уровне.

"В ближайшие месяцы станет ясно, является ли ситуация начала года лишь краткосрочным следствием погоды, усталости российских войск и ротации частей, или же это начало постепенного замедления наступательных возможностей России. Пока ситуация на фронте остается стабильной, но уже месяц украинцы сохраняют инициативу и отвоевали больше территории, чем потеряли", - подчеркивает он.

Что происходит на фронте

Как отмечает The Economist, Украина перехватила инициативу и наносит России все больший ущерб практически по всем показателям. По расчетам The Economist, основанным на картах ISW, Россия потеряла контроль над 113 квадратными километрами за последние 30 дней.

Однако многое зависит от ближайших нескольких месяцев, и в частности от того, сможет ли Россия противостоять наступлению Украины с помощью беспилотников. Еще один вопрос заключается в том, готовит ли Россия свои силы к крупному наступлению летом.

Тем временем аналитики ISW оценили заявление Путина о том, что война в Украине должна скоро закончиться. Они отмечают, что на самом деле нет никаких признаков того, что Россия намерена завершить конфликт.

