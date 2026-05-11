Венгрия больше не будет шантажировать ЕС правом вето, – новый глава МИД

В то же время Венгрия будет добиваться расширения прав венгерского меньшинства в Украине.

Новый министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан заявила, что ее страна больше не будет использовать право вето как инструмент шантажа политики Европейского Союза. Вместо этого Венгрия будет работать над восстановлением доверия со стороны партнеров из ЕС и НАТО. Об этом она заявила во время парламентских слушаний, сообщает Bloomberg.

"Слишком часто Венгрия была проблемой в принятии решений в Европе. Мы применяли вето не как крайнее средство, а для политического театра", – подчеркнула Анита Орбан, которая не имеет отношения к предыдущему премьер-министру Виктору Орбану.

Она заявила, что приоритетом премьер-министра Петера Мадяра будет восстановление доступа к десяткам миллиардов евро финансирования от Европейского Союза. Доступ к этим средствам был приостановлен из-за обеспокоенности ситуацией с верховенством права во времена предыдущего венгерского правительства.

При этом, по ее словам, Венгрия будет поддерживать более тесную интеграцию Украины в Евросоюз только с учетом "суровых национальных интересов". Она отметила, что новое правительство будет продолжать политику предыдущего в отношении требования большего количества прав для венгерского меньшинства в Украине.

Смена власти в Венгрии

Как сообщал УНИАН, 9 мая Петер Мадьяр, лидер партии "Тиса", победившей в апреле на парламентских выборах, официально стал премьер-министром. Мадьяр намерен провести пересмотр конституционной системы Венгрии, усилить систему "сдержек и противовесов" и инициировать ограничение количества премьер-министерских сроков.

После выборов Венгрия на уровне ЕС сняла блокировку окончательного утверждения кредита в размере 90 млрд евро для Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский теперь рассчитывает на конструктивные отношения с новой венгерской властью.

