Не протолкнуться: в киевском ботсаду ажиотаж из-за цветения сирени (фоторепортаж)

В ботсаду Гришко сейчас огромные толпы желающих полюбоваться сиренью.

В первых числах мая 2026 года в Национальном ботаническом саду имени Н. Н. Гришко НАН Украины начался традиционный сезон цветения сирени. В этом году из-за более продолжительных холодов эти огромные ароматные кусты начали цвести несколько позже – для сравнения, в 2024 и 2025 годах сирень начала распускаться в столичном ботаническом саду еще в 20-х числах апреля.

В первые же выходные, на которые пришлось начало цветения сирени, в главном ботаническом саду Киева наблюдался безумный ажиотаж. Некоторые ранние пташки приходили с самого утра, чтобы успеть полюбоваться цветущими кустами на рассвете – тогда свет падает на них особенно удачно.

Но и днем людей в ботаническом саду очень много – в выходные дни уже к обеду возле входа собираются длинные очереди, причем не только на кассы, но и у терминалов бесконтактной оплаты.

Хотя территория ботанического сада огромна, на самых популярных локациях с сиренью, как и следовало ожидать, наблюдается большое скопление людей, а сделать удачное фото себя или просто пейзажей, чтобы в кадре не было кого-то еще, становится сверхсложной задачей.

При этом, к сожалению, далеко не все посетители ботанического сада в своем стремлении сделать лучшие фото для инстаграма или семейного фотоальбома ведут себя достойно – некоторые настолько увлекаются процессом, что просто ломают ветки.

Добавим, что сирень – это не единственное, что сейчас можно увидеть в главном ботсаду Киева. Сейчас там цветут последние сакуры и магнолии, а также начинают распускаться каштаны, азалии, рододендроны и пионы.

Когда лучше идти в ботсад Киева смотреть сирень

В то же время очевидно, что инфраструктура столичного ботанического сада не выдерживает такого наплыва гостей в пиковые сезоны. Ведь очереди наблюдаются не только на вход, но и к самой известной общественной уборной, где доступно лишь несколько кабинок. Также долго придется стоять в очереди к единственной приличной кофейне на территории ботсада.

Поэтому, чтобы как-то минимизировать стресс, советуем вам по возможности посещать сад в будние дни.

В этом году в мае-августе ботсад Гришко открыт для посещения с 7:00 до 22:00, однако кассы работают с 8:00 до 21:30. С 7:00 до 8:00 оплата входного билета осуществляется только безналично через турникеты Pay Pass у входа.

При этом в ботсаду призывают посетителей воздержаться от несанкционированного входа вне официальных часов работы, например, для встречи рассвета или ранних фотосессий.

На данный момент входной билет для взрослых в ботанический сад стоит 150 гривень, а для детей школьного возраста – 100 гривень. Дети до 6 лет, пенсионеры по возрасту и ряд других льготных категорий посетителей, в том числе военные, имеют право на бесплатный вход (при условии предъявления соответствующего документа).

