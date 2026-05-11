Эксперт о рекордном количестве атак дронами от СБУ: Служба сделала 'парад победы' жалким

Нынешняя нервозность Москвы – следствие не какого-то одного конкретного дня, а всей кампании СБУ по системному изнурению противника, считает Курпас.

Российский "парад победы" в этом году выглядел жалко именно из-за системных дальних ударов дронов СБУ, которые заставили врага скорректировать свои планы. Об этом пишет политолог Алексей Курпас.

Политолог отмечает, что перед 9 мая россиян пугал накопленный опыт предыдущих месяцев. "Если дроны СБУ регулярно преодолевают более полутора тысяч километров и поражают цели в глубоком тылу, то гарантировать безопасность даже в центре Москвы никто не может. Служба безопасности максимально "подготовила" Россию к "параду победы". Нынешняя нервозность Москвы – следствие не одного конкретного дня, а всей кампании СБУ по системному истощению врага", – считает Курпас.

Эксперт подчеркивает, что СБУ вместе с другими силами обороны за последние месяцы продемонстрировали способность системно и регулярно наносить удары по российской военной и топливной инфраструктуре далеко за линией фронта. "После того, как СБУ возглавил Евгений Хмара, интенсивность ударов по россиянам еще больше возросла. Служба наладила удары на рекордную дальность. Горящий НПЗ стал уже привычной картиной российского пейзажа. По последним оценкам американского издания The Washington Post, потери Москвы от этих ударов – более 7 миллиардов долларов (!!!). Россия вынуждена сократить добычу нефти на 400 000 баррелей", – подчеркивает Курпас.

Видео дня

"Когда-то Украина обращалась к партнерам, чтобы закрыть небо от российских ракет. Теперь российские власти бегают к Трампу и просят "спасти кремлевского деда от дронов". Это очень показательная смена ролей", – резюмирует эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что накануне 9 мая дроны "Альфы" СБУ разбомбили НПЗ в Перми. Об интенсивности ударов говорит тот факт, что только по Перми это третий масштабный удар за последние две недели. В апреле также были удары по ключевой нефтеперерабатывающей станции в Самаре, балтийским портам и т.д.