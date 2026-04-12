Хакеры объявили о взломе разработчиков GTA 6 и требуют выкуп

Компания подтвердила факт взлома, но заверила, что речь идет лишь об "ограниченном объеме несущественной информации".

Студия Rockstar Games вновь оказалась в центре киберинцидента. Известная хакерская группировка ShinyHunters заявила о взломе части инфраструктуры разработчиков Grand Theft Auto 6 и требует выкуп.

Утверждается, что в распоряжении хакеров оказались внутренние материалы компании, включая финансовые отчеты, маркетинговые планы, контракты с Sony, Microsoft, актерами озвучки и другая информация.

Разработчикам угрожают выложить данные в открытый доступ, если от Rockstar не последует выплаты. Сделать это необходимо до 14 апреля 2026 года.

Rockstar официально подтвердила факт взлома, но постаралась снизить градус тревоги. В компании заявили, что речь идет лишь об "ограниченном объеме несущественной информации", а сам взлом произошел через сторонний сервис. При этом подчеркивается, что утечка не затронула игроков и не повлияла на разработку или работу сервисов.

Это уже не первый подобный случай для Rockstar: в 2022 году в сеть попали десятки видеороликов ранней версии GTA 6, что стало одним из крупнейших сливов в истории игровой индустрии. Позже, в марте 2026 года, стало известно, что украденный в тот момент исходный код экшена все еще находится у третьих лиц.

Rockstar продолжает разработку Grand Theft Auto 6. Релиз игры запланирован на 19 ноября 2026 года для PlayStation 5 и Xbox Series. Сообщается, что это будет самый дорогой проект в истории развлечений – и потенциально первая игра с ценником 100 долларов.

В январе 2026 года Bloomberg рассказывал, что Rockstar еще не завершила полировку GTA 6 и доделывает как уровни, так и сюжетные квесты, поэтому еще один перенос не исключен. Изначально релиз GTA 6 планировался на 2025 год.

