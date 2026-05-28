Что происходит с сахаром в крови, когда вы пьете травяной чай перед сном: ответ ученых

Для тех, кто внимательно следит за уровнем глюкозы или живет с диабетом второго типа, обычное чаепитие может стать проблемой.

Травяные чаи могут оказывать разное влияние на уровень сахара в крови – все зависит от конкретных ингредиентов. Многие травяные чаи содержат мало углеводов или не содержат их вовсе, и сами по себе вряд ли повысят уровень сахара в крови.

Однако некоторые травы могут обладать мягким эффектом снижения уровня сахара в крови, хотя то, что вы добавляете в свой чай, может иметь значение, пишет VeryWell Health. Есть несколько травяных чаев, которые могут влиять на уровень сахара в крови.

К примеру, ромашковый чай. Его часто выбирают за его успокаивающее и смягчающее действие. Люди часто пробуют ромашковые чаи при тревоге, проблемах со сном и желудочных недугах, поэтому чашка такого чая перед сном – обычное дело. Некоторые исследования показывают, что ромашка может оказывать благотворное влияние на снижение уровня сахара в крови и гемоглобина A1C (показатель контроля сахара в крови за трехмесячный период), причем более высокое потребление, возможно, приводит к большему снижению.

Видео дня

Исследования также предположили, что употребление ромашкового чая может помочь улучшить инсулинорезистентность у людей с диабетом 2 типа.

Гибискус – растение, которое изучалось на предмет его потенциальной пользы, связанной с уровнем сахара в крови, кровяным давлением и холестерином. Однако данные все еще ограничены, когда речь заходит о его влиянии на уровень сахара в крови.

Мелисса лимонная известна как успокаивающая и расслабляющая трава, которую люди часто используют в своем чае для уменьшения тревоги и улучшения сна. Одно небольшое исследование показало, что мелисса лимонная полезна для улучшения контроля сахара в крови и холестерина, а также для уменьшения воспаления.

Более старое исследование на животных также показало, что мелисса лимонная может обладать эффектом снижения уровня сахара в крови. Опять же, необходимы дополнительные исследования, чтобы понять влияние мелиссы лимонной на сахар в крови.

Корица, имбирь и куркума также часто встречаются в травяных чаях. Некоторые исследования обнаружили, что эти ингредиенты могут помогать в контроле сахара в крови, но необходимы дополнительные исследования, чтобы понять эти эффекты.

Подсластители имеют большее значение, чем сам чай

Легко превратить невинную чашку травяного чая в напиток с высоким содержанием сахара. Такие добавки, как сахар, ароматизированные сиропы, агава или мед, могут повысить уровень сахара в крови.

Даже подсластители, которые считаются натуральными, такие как мед или агава, все равно содержат углеводы и могут повышать уровень сахара.

Если уровень сахараз в крови вызывает беспокойство, возможно, лучше всего ограничить или избегать добавления подсластителей и вместо этого делать выбор в пользу натуральных вкусов без сахара, таких как лимон, корица или свежая мята.

Взаимодействуют ли травяные чаи с лекарствами от диабета

Некоторые травяные ингредиенты могут влиять на уровень сахара в крови, что означает, что они потенциально могут взаимодействовать с лекарствами от диабета. Например, определенные травы могут усиливать действие лекарств, снижающих уровень сахараз в крови, таких как инсулин или сульфонилмочевина, что может увеличить риск эпизодов низкого уровня сахара в крови.

Трудно предсказать, как травяной чай повлияет на ваш уровень сахара в крови, поскольку это зависит от конкретных ингредиентов и от того, сколько его потребляется.

Хорошая идея – проконсультироваться с вашим лечащим врачом, который может порекомендовать более тщательно контролировать уровень сахара в крови при дегустации новых травяных чаев.

Варианты напитков перед сном, которые не повлияют на уровень сахара в крови

Если вы ищете идеи теплых, успокаивающих напитков, которыми можно насладиться перед сном, вот несколько других вариантов:

Попробуйте разнообразить способы приготовления чая без добавления подсластителей. Возможно, в один день вы выпьете его теплым со свежей мятой, а в другой день приготовите охлажденный чай с долькой лимона.

Если вы предпочитаете охлажденный чай в бутылках, ищите продукты без добавления сахара и с 1 граммом углеводов или меньше на порцию.

Если вы предпочитаете кофе, выбирайте варианты без кофеина и избегайте добавления сахара или сиропов. Попробуйте теплый или охлажденный кофе с добавлением корицы и небольшим количеством несладкого миндального молока.

Теплое несладкое миндальное молоко со щепоткой ванильного экстракта и корицы может стать еще одним уютным вариантом.

Ранее УНИАН сообщал, из-за каких продуктов появляются камни в почках.

Вас также могут заинтересовать новости: