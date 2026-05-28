Предсказавший победу Трампа автор 'Симпсонов' сделал новый прогноз на 2028 год

Дэн Грини, "пророк", который предсказал президентские амбиции Дональда Трампа и его победу в Белом доме задолго до того, как бизнесмен объявил о них, выступил с новым политическим прогнозом. Этот прогноз касается его собственных политических амбиций. Грини, сценарист "Симпсонов", запустил свою официальную президентскую кампанию на 2028 год.
Лауреат премии "Эмми", сценарист самого продолжительного американского анимационного телесериала, описывает себя как "человека, время от времени голосующего за республиканцев", и заявил, что будет баллотироваться как "прогрессивный республиканец в традициях Авраама Линкольна и Тедди Рузвельта", пишет Wion.
Согласно пресс-релизу, он охарактеризовал свою кандидатуру как "попытку преодолеть укоренившиеся разногласия и обратиться к более широкому чувству общей национальной цели".
Прогрессивный республиканец
В серии видеороликов Грини, одетый в длинную синюю тогу и с огромной дикой бородой, объявил о своей кампании. Он также подверг критике "Трампа, Вэнса, миллиардеров, карьеристов и трусов в обеих партиях".
"В Америке правительство должно работать для всех. Демократия для всех, подотчетность для всех, процветание для всех. Мы должны восстановить это", – подчеркнул он, добавив: "Я бы с удовольствием помог, но я не юрист".
"Я просто самопровозглашенный пророк, который пошел в юридическую школу, окончил ее, сдал экзамен на адвоката. Погодите, я юрист. К черту все. Я могу быть политиком", – заявил он.
Планы кампании Грини
На данный момент остается неясным, серьезно ли Грини настроен баллотироваться в президенты или это была просто юмористическая сценка. Однако сообщается, что его компания Dan Greaney USA в прошлом месяце подала официальное заявление о создании главного руководящего комитета кампании в Федеральную избирательную комиссию.
Предвыборная платформа Грини поддерживает всеобщее здравоохранение, "Зеленый новый курс" и увеличение числа судей Верховного суда с 9 до 13. Республиканский кандидат также призывает к "привлечению к ответственности за беззаконие администрации Трампа".
